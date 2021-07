Richard Donner, muore a 91 anni il regista dei Goonies e Arma Letale, il ricordo di Hollywood

News Cinema

Veterano di Hollywood, Richard Donner aveva diretto Superman, I Goonies e Arma Letale: lo ricordano commossi Mel Gibson, Steven Spielberg, Danny Glover e anche Kevin Feige.

A 91 anni è morto Richard Donner, una delle colonne di Hollywood, autore dei Goonies, Superman e Arma Letale, proprio mentre meditava su un Arma Letale 5, tanto per darvi l'idea dell'energia e della dedizione al suo mestiere che aveva caratterizzato la sua lunga carriera.

Dopo un'ampia gavetta in serie tv a partire dal 1960, si affacciò timidamente sul grande schermo nel 1968 col misconosciuto Sale e pepe: super spie hippy con Sammy Davis Jr. e con lo strano Twinky (1970) con Charles Bronson, sorta di umoristico Lolita. Non era ancora convinto di lasciare la tv, quindi tornò a lavorare per il cinema solo nel 1976 con l'horror Il presagio con Gregory Peck: da lì Donner non si fermò più e caratterizzò l'immaginario di più generazioni, inforcando successi come Superman (1978, praticamente il primo cinecomic ad alto budget), Ladyhawke e I Goonies nel 1985, Arma Letale e successivi capitoli dal 1987 al 1998, il cult S. O. S. Fantasmi (1988) con Bill Murray, Maverick (1994) con Jodie Foster e Mel Gibson. Il suo ultimo film era stato Solo 2 ore nel 2006, interpretato da Bruce Willis.

La morte di Richard Donner: i ricordi di Mel Gibson, Danny Glover, Steven Spielberg, Kevin Feige, Sean Astin

Come si diceva, Richard Donner non aveva mai accantonato l'idea di un Arma Letale 5, perciò risaltano subito i ricordi di Mel Gibson e Danny Glover. Mel ha commentato per Variety, Glover ha donato il ricordo a Deadline:

GISBON: Donner! Amico mio, mentore mio! Quante cose ho imparato da lui! Sminuiva il suo stesso talento e grandezza con una robusta dose di umiltà, riferendosi a se stesso come a un "semplice vigile del traffico". Lasciava a casa il suo ego e pretendeva che lo facessero gli altri. Era magnanimo di cuore e anima, che donava copiosamente a chiunque lo conoscesse. Se impilassimo tutte le buone azioni che ha fatto, toccheremmo un punto del firmamento ancora da scoprire. Mi mancherà terribilmente, per tutto il suo umorismo malandrino e per la sua saggezza.

GLOVER: Ho il cuore spezzato. Lavorare con Dick Donner, Mel Gibson e la squadra di Arma Letale è stato uno dei momenti della mia carriera di cui vado più fiero. Sarò per sempre grato a Dick perché s'interessava sinceramente a me, alla mia vita e alla mia famiglia. Eravamo amici e ci volevamo bene, al di là del rapporto di lavoro e del successo che la saga di Arma Letale ci portò. Mi mancherà tantissimo.

Steven Spielberg, che aveva scritto il soggetto dei Goonies e l'aveva prodotto, ricorda Richard dal punto di vista di un regista:

Dick aveva un controllo potente dei suoi film, aveva un talento che attraversava i generi. Essere nella sua cerchia era come uscire con il tuo allenatore preferito, con il professore più intelligente, con il motivatore più verace, con l'amico più caro, con l'alleato più leale, e naturalmente col più grande Goonie mai esistito. Era un bambino fuori e dentro. Tutto cuore. Sempre. Non riesco a credere che non ci sia più, ma la sua risata roca, gioiosa, rimarrà sempre con me.

Sean Astin, il Mikey dei Goonies, lo ricorda invece così su Twitter: "Quello che percepivo di lui, quando avevo 12 anni, era che teneva a quel che faceva. Amavo il modo in cui ci teneva." Edgar Wright invita a concetrarsi sul controllo della recitazione nei suoi film, Kevin Smith sottolinea come Richard Donner abbia reinventato ogni genere con cui si sia cimentato. A sorpresa interviene Kevin Feige, boss dei Marvel Studios: iniziò la sua carriera come stagista presso la Donner Company negli anni Novanta, spiega come Richard sia stato per lui un mentore e un grande dispensatore di consigli per il Marvel Cinematic Universe quando lo stavano costruendo. Il suo lavoro su Superman rimane per Feige una stella polare: "Non solo mi fece credere che un uomo potesse volare, mi fece credere che i personaggi dei fumetti potessero prender vita sul grande schermo con cuore, umorismo, umanità e credibilità. [...] Ho sempre pensato che Dick fosse immortale. Lo penso ancora."