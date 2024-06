Apre la Video Game Zone nel Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospite David Cage

News Cinema

David Cage, autore con la sua Quantic Dream di videogiochi che hanno incontrato il cinema, come Heavy Rain e Detroit, sarà ospite il 2 luglio del Museo del Cinema di Torino: la struttura apre uno spazio permanente dedicato ai videogiochi, la Video Game Zone, con acquisizioni anche di preziosi materiali d'archivio, relativi a grandi classici.

Video Game Zone è il nome di un'area permanente dedicata ai videogiochi, ospitata dal 2 luglio all'interno del Museo Nazionale del Cinema di Torino: un passo importante che celebra l'incontro tra un'arte molto antica e un'altra (ormai relativamente) giovane. L'esposizione ospiterà non solo alcuni titoli in versione giocabile, ma anche preziosi materiali d'archivio sulla loro creazione. L'inaugurazione includerà una masterclass di David Cage, sceneggiatore e game designer che con i suoi lavori ha fatto già incontrare le due arti (non senza polemiche dei videogiocatori più "puri").

Video Game Zone tra passato e futuro al Museo Nazionale del Cinema di Torino

La Video Game Zone è curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, e Fabio Viola, in collaborazione con l’Università degli studi di Torino. Il Museo si era già aperto alla VR, ma in questo caso si parla di un matrimonio dettato da - per usare le parole di De Gaetano - "intersezioni e influenze reciproche innumerevoli e sempre più evidenti". Fabio Viola completa il quadro, facendo riferimento a un "dialogo tra forme d’arte diverse ma assolutamente complementari".

La prima tranche di acquisizioni di titoli giocabili, accompagnati da materiale d'archivio che ne illustra genesi e percorso creativo, comprenderà titoli contemporanei e/o storici, come Alan Wake 2 (Remedy, 2023), Another World (Éric Chahi, 1991), Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, 2023), Braid (Number None, 2008), Broken Sword - The Shadow of Templars (Revolution Software, 1996), Death Stranding - Director's Cut (Kojima Productions, 2021), Detroit: Become Human (Quantic Dream, 2018), Final Fantasy VII (Square Enix, 1997), Gone Home (Fullbright, 2013), Heavy Rain (Quantic Dream, 2010), Life Is Strange (Square Enix, 2015), Prince of Persia (Jordan Mechner, 1989) e Red Dead Redemption (Rockstar Games, 2010). Arriveranno a breve termine anche Her Story (Sam Barlow, 2015), Telling Lies (Annapurna Interactive, 2019) e Immortality (Half Mermaid, 2022).

Il percorso espositivo comprende un montato di film e serie tv che hanno citato videogioco e gaming culture, quattro postazioni audiovideo per intro e trailer dei videogiochi, diari degli sviluppatori, making of, video di gameplay (con un occhio alle tecniche come rotoscoping, motion catpure e riprese dal vero). Nelle teche vi saranno invece bozzetti, appunti e documenti di design.

David Cage, fondatore di Quantic Dream, terrà il 2 luglio una Masterclass per l'inagurazione, in un confronto moderato da De Gaetano e Viola, parlando del suo percorso d'incontro tra cinema e videogioco coi suoi Fahrenheit (2005), Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls (2012) e Detroit: Become Human (2018). Cage riceverà inoltre il premio Stella della Mole per l'approccio pioneristico allo sviluppo narrativo tra cinema e videogiochi. Alla Masterclass gratuita sarà possibile accedere prenotandosi dal 14 giugno sul sito ufficiale del Museo del Cinema di Torino.

La piattaforma streaming InTO Cinema del Museo Nazionale del Cinema consentirà anche una fruizione in remoto di alcuni dei materiali scelti per i citati titoli della prima selezione.