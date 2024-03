Jack Black rivela i videogiochi che vorrebbe trasformassero in film

News Cinema

Dopo Super Mario Bros - Il Film, Borderlands e Minecfraft, Jack Black ha già in mente quali videogiochi potrebbero ispirare un valido adattamento cinematografico.

Negli ultimi anni Jack Black ha dato un prezioso contributo al mondo dei videogiochi adattati al cinema, a partire da Super Mario Bros – Il Film dove ha prestato la sua voce al terribile Bowser arrivando al prossimo progetto in arrivo sul grande schermo a sua volta tratto dal mondo dei videogame, Borderlands. L'attore è coinvolto anche nel cast di Minecraft. Per combattere l’attesa, l’attore ha rivelato quale videogioco gli piacerebbe adattare per il grande schermo dopo i precedenti successi.



Jack Black rivela quale videogioco vorrebbe adattare per il grande schermo in futuro

Il 2023 è stato l’anno di Super Mario Bros – Il Film sul grande schermo, un film realizzato da Nintendo ed Illumination che rientra nell’elenco dei film con maggiore incasso del 2023 e dove ha contribuito prestando la sua voce al cast originale di Bowser, il nemico di Mario e Luigi innamorato della principessa Peach. In Borderlands, film in arrivo nel corso del 2024, invece presta la sua voce a Claptrap, personaggio robotico. In una recente intervista con Inside Total Film, Jack Black ha confessato che gli piacerebbe ampliare ancor di più il suo repertorio nel campo dei videogiochi adattati al grande schermo e di avere già in mente quale titolo (alquanto popolare) gli piacerebbe realizzare.

Non posso credere che non abbiano già iniziato a realizzare un film su uno dei giochi Rockstar Games: Grand Theft Auto (GTA), ma soprattutto su Red Dead Redemption. Quelle cose sono già come film, sai? Immagino che sia questo il punto. Alcuni videogiochi sono già a metà strada per raccontare quel tipo di storie, e ci sono alcuni film che sono come videogiochi. Hai mai visto quell’episodio di Black Mirror intitolato Bandersnatch in cui scegli la tua avventura alla fine delle scene? È come dire: ‘Pillola rossa o pillola blu?’. Penso che ci stiamo muovendo verso quella direzione in cui ci saranno più combinazioni di videogiochi e film ed è emozionante. È come l’inizio di una nuova era.