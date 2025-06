Il Cinema Ritrovato, dove i film del passato dialogano col presente

News Cinema

È in corso di svolgimento il bellissimo festival organizzato dalla Cineteca di Bologna che propone a un pubblico sempre più numeroso e internazionale capolavori e riscoperte del cinema del passato. Un cinema che però non è "passato" per nulla per qualità e temi, come dimostra un certo titolo della retrospettiva dedicata a Katherine Hepburn.

Lei e lui, tutti e due giornalisti. Scrivono per lo stesso giornale, ognuno la sua rubrica. Lei è opinionista su temi caldi di politica internazionale, parla mille lingue, frequenta diplomatici e politici, è ospite in radio e in tv, viene chiamata a tenere conferenze. Che so, un'Oriana Fallaci o un'Annalisa Cuzzocrea, cercando di fare un esempio.

Lui si occupa di sport: ma non come la Mariella Valentini di Palombella Rossa, nel suo campo è qualcosa di più vicino a un Gianni Brera, o a un Gianni Mura.

Lei a un certo punto dice in qualche trasmissione delle cose che sviliscono lo sport, lui s’impermalosisce, scrive su di lei sulla sua rubrica, lei gli risponde sulla sua, il direttore li chiama a rapporto perché mica fa bene farsi la guerra sullo stesso giornale e loro, l’una di fronte all’altro, si innamorano all’istante.

Va a finire che si sposano. Ma è allora che iniziano i problemi. Perché lei, che è donna in carriera, non cede di un millimetro rispetto a impegni e frequentazioni, lui ne soffre, e ne soffre un po’ pure un bambino profugo che lei ha portato a casa senza chiedere niente a lui prima. Poi, la sera in cui lei riceve un premio prestigioso, lei ha pure un’uscita un po’ infelice, del tipo “tanto tu non ti occupi mai di niente di importante”, e scoppia la crisi.

Il finale non lo racconto, per ora, ma siccome si tratta di una commedia romantica, di questo sto parlando, sappiate che è lieto.

Il punto però è un altro: ditemi voi se questa trama non è una trama terribilmente contemporanea, per temi e situazioni. E invece – sorpresa – è quella di un film che ha la bellezza di 83 anni.

La donna del giorno, questo il titolo, è un film del 1942. Lo ha diretto George Stevens, e sullo schermo lei (e non poteva essere altrimenti) è Katherine Hepburn, lui è (ovviamente) Spencer Tracy. Si erano conosciuti pochi giorni di iniziare a girare: questo è il primo dei nove film che hanno girato assieme, e su quel set si sono innamorati per davvero.

La donna del giorno: il trailer

La donna del giorno è uno dei titoli che compongono, assieme a Incantesimo, La costola d’Adamo, La regina d’Africa e altri titoli fondamentali, tra i quali ovviamente c’è il capolavoro assoluto Susanna!, la rassegna con la quale Il Cinema Ritrovato, il festival bolognese frequentato da un numero impressionante di spettatori di tutto il mondo dedicato al cinema di patrimonio, ovvero del passato, omaggia una delle più grandi attrici della storia del cinema, nonché una donna decisamente all’avanguardia per carattere, scelte, idea del suo ruolo (femminile).

Anche per questo La donna del giorno, che è comunque un film divertentissimo e pieno di raffinatezze di regia, è molto interessante: ricordiamoci che, pur avendo fatto coppia per anni con Tracy, Hepburn non ebbe problemi a avere altre relazioni, e che fu lei a dire che no grazie, figli grazie ma no, perché era troppo concentrata su di sé e sarebbe stata una pessima madre. Katherine Hepburn, quella che a uno che scriveva un ruolo per lei disse “Falla come me, ma a tre quarti falla ammorbidire”.

Ecco.

A tre quarti di film, la Tess di Hepburn, personaggio di straordinaria modernità, forse troppo moderna per quell’epoca, si ammorbidisce eccome. Forse troppo.

Con già il Sam di Tracy fuori di casa, si commuove per le parole del prete che sta sposando suo padre con la donna che ha sempre ammirato e preso a modello, e decide di farsi perdonare. Entra all’alba nella nuova casa di quello che è pur sempre ancora suo marito, e prova a fare la mogliettina che gli prepara la colazione per sorprenderlo e riconquistarlo.

Ora, quella sequenza in cucina, che è sostanzialmente una comica dei tempi del muto, un esilarante capolavoro di slapstick con temi comici perfetti: quando Tess è da sola e poi quando Sam arriva a osservarla silenzioso. Perché Tess non sa nemmeno rompere un uovo senza far danni.

Va a finire che lui la rimbrotta benevolo e un po’ paternalista: non hai una via di mezzo, tu, le dice in buona sostanza, nessuno ti ha mai chiesto niente del genere, nessuno ti chiede di trasformarti in una casalinga, solo di trovare un compromesso tra la tua vita e la mia, per avere la nostra.

Il finale originale del film era piuttosto diverso, non aveva niente a che vedere con le abilità di Tess ai fornelli, ma venne cambiato dopo che alcuni test screening dimostrarono poco gradimento da parte di un pubblico che si presuppone fosse in prevalenza maschile e che si sentiva minacciato da Tess, una che nel finale originale scriveva pure (pure!) un bellissimo articolo sulla boxe al posto di Sam, che disertava il lavoro per via delle pene d'amore.

Mentre vedevo quella parte finale del film, immaginavo le femministe di ieri e di oggi lanciare oggetti e strali e improperi alla direzione dello schermo, non senza ragioni. Per quanto divertente sia quella scena, posso capire come la questione della cucina sia un spinosa. Ovviamente, poi, il Sam di Tracy è un po’ il prototipo maschio tipo che mette il broncio perché non coccolato a sufficienza.

E però, prima di dire: “E certo, tutti maschi”, sappiate che fu Hepburn a scegliere non solo Tracy come protagonista, ma Stevens come regista, perché voleva un regista dalla personalità spiccatamente maschile (come Stevens) per questo film.

E però, anche, non sono del tutto sicuro che l’idea – che era anche nel finale originale, e che pure ha 83 anni – di un compromesso tra le parti, per far funzionare una coppia, se si vuole far funzionare una coppia (non è obbligatorio), sia così reazionario. Se proviamo a immaginare che i ruoli fossero invertiti, non lo sarebbe per nulla. Anzi. Sarebbe forse sacrosanto.

Checché se ne pensi sulla questione femminile e femminista, La donna del giorno è un film divertente e appassionante, e che dimostra una cosa che tanti dei titoli che si vedono nelle sale di Bologna nei giorni del Cinema Ritrovato riescono a dimostrare: che il cinema del passato non ha nulla da invidiare al cinema di oggi, semmai il contrario, per qualità e per tematiche, certo, ma ancora di più che non solo si può, ma è addirittura utile, una volta messo in prospettiva, utilizzarlo come chiave di lettura per molte delle questioni ancora irrisolte del nostro complesso e turbolento presente. Pensiamoci, non riguarda solo i generi: per far funzionare qualcosa che coinvolge due parti, ognuna con i suoi desideri e le sue esigenze, che ognuna delle due rinunci a qualcosina per fare spazio a un terreno di comprensione e convivenza comune non è in fondo un’idea così brutta, no?