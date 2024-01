Appuntamento a Land's End: il trailer italiano ufficiale del film con Timothy Spall

News Cinema

Il grande attore inglese protagonista di questo film in uscita nelle sale italiane il 25 gennaio. Ecco trailer, poster e trama di Appuntamento a Land's End

Gli attori inglesi, lo sappiamo, stanno una spanna sopra ai colleghi di tutto il mondo. Vederli recitare è sempre un piacere, ed è con lo stesso piacere che possiamo quindi preparaci a vedere sullo schermo un grande interprete come Timothy Spall (quello noto ai più per essere stato il Peter "Codaliscia" Minus della saga di Harry Potter, ma che è stato anche il protagonista premiato a Cannes di Turner di Mike Leigh, e ancora il Churchill del Discorso del Re e l'Alistar Gregory di Spencer, giusto per citare due titoli).

Il film si intitola Appuntamento a Land's End, è stato diretto da Gillies MacKinnon e arriverà nelle sale italiane dal 25 gennaio distribuito da Trent Film; viene descritto come "un intenso road movie che racconta un viaggio nella memoria: una storia commovente sull'amore eterno, sulla perdita e sulla bontà dell'animo umano, con l’incedere poetico di Una storia vera di David Lynch".

Spall vi interpreta il ruolo di Tom Harper, ex soldato in pensione che vive in un piccolo villaggio nel nord della Scozia. L’uomo è in attesa del primo autobus che lo porterà lontano dal luogo in cui ha vissuto per tutta la vita. Mosso dal desiderio di mantenere una promessa fatta alla moglie, Tom ha infatti deciso di iniziare un improbabile viaggio contro il tempo di 874 miglia, in cui attraverserà la Gran Bretagna verso la cosiddetta Land's End, considerato il punto più a sud di tutto il Paese.

Ecco qui trailer, poster e trama ufficiali di Appuntamento a Land's End:







Il novantenne pensionato Tom lascia la casa dove ha vissuto sessant'anni, nell'estremo Nord Est della Scozia, a John O’Groats, per mantenere una promessa fatta alla moglie: percorrere tutta la Gran Bretagna fino al punto più a sud ovest, Land’s End. Con gli acciacchi dell'età, a Tom non resta che viaggiare con l’autobus: sarà l’occasione per scoprire e meravigliarsi di un intero Paese che non ha mai vissuto.