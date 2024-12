Anora e I Saw the Tv Glow i più nominati agli Independent Spirit Awards

News Cinema

Il film di Sean Baker vincitore della Palma d'oro, e quello di Jane Schoenbrun da noi uscito solo su piattaforma sono quelli che hanno ottenuto il più alto numero di candidature.

Vincitore della Palma d'oro a Cannes, Anora di Sean Baker in Italia è stato snobbato dal pubblico: ha di poco superato il mezzo milione di euro in quattro settimane di programmazione. Eppure, lo vedremo di certo protagonista della stagione dei premi che sta entrando nel vivo, Oscar compresi. Intanto, Anora è stato il film che ha ottenuto il più alto numero di candidature, sei, agli Independent Spirit Awards 2025, il che non è garanzia di nulla ma pur sempre un viatico interessante. Anora, ancora in qualche cinema italiano, è candidato al premio come miglior film, miglior protagonista (Mikey Madison), doppiamente come miglior non protagoniste (Yuri Borisov e Karren Karagulian), miglior regista e per il Producers Award.

Se questo risultato di Anora era in qualche misura preventivabile, una sopresa maggiore ha rappresentato l'exploit del film horror di Jane Schoenbrun I Saw the Tv Glow, che nel nostro paese non è stato distribuito in sala ma che potete vedere su Infinity oppure a noleggio o in vendita su varie piattaforme.

Prodotto dalla A24 e diretto dalla stessa regista che aveva firmato un altro horror indipendente di buon successo, We’re All Going to the World’s Fair, il film vede protagonista un adolescente di nome Owen (Justice Smith) che trova un legame inaspettato con una compagna di scuola attraverso la passione comune per un misterioso show televisivo trasmesso la notte, che racconta di un mondo fantastico e sovrannaturale. Quando però la serie viene improvvisamente cancellata, e sparisce dai palinsesti, il rapporto di Owen con la realtà inizia a mostrare crepe inquietanti e surreali.

Il film, che da noi ha come titolo Ho visto la tv brillare, è candidato come miglior film, miglior regia, miglior protagonista (Justice Smith), miglior non protagonista (Brigette Lundy-Paine) e miglior sceneggiatura.

Nalla rosa dei candidati all'Independent Spirit Awards spicca l'assenza di uno dei titoli "forti" della stagione, il The Brutalist presentato a Venezia in concorso e che vedremo presto anche nel nostro paese, nonché fresco vincitore del premio assegnato dai critici newyorchesi. A contendere a Anora e I Saw the tv Glow il premio saranno infatti Nickel Boys, Sing Sing e l'horror di Coralie Fargeat The Substance.

