We're All Going to the World's Fair: il pauroso trailer dell’horror che ci porta nell'universo dei creepypasta

Arriva dall'ultimo Sundance Film Festival il film dell'orrore We're All Going to the World's Fair, che parla di challenge sul web e di confusione fra reale e virtuale. Del film abbiamo il trailer.

Una bella sorpresa dell'edizione 2021 del Sundance Film Festival è un horror piuttosto inquietante intitolato We're All Going to the World's Fair che ci trascina nell’universo delle sfide pericolose sul web dei creepypasta, vale a dire racconti brevi e originali nati per terrorizzare e provocare shock negli utenti. Il film ha ottenuto buone critiche ed è piaciuto per la sua rappresentazione delle insidie di Internet e della manipolazione di giovani menti. La regia è Jane Schoenbrun e il debutto in sala è previsto, almeno negli USA, per il 15 aprile, dopodiché il film sarà disponibile on demand.

We're All Going to the World's Fair: la trama e il trailer

We're All Going to the World's Fair vede Anna Cobb nel ruolo di Casey, un'adolescente che trascorre ore navigando su Internet chiusa nella sua stanza. Naturalmente la ragazza si imbatte nell'universo dei creepypasta e delle sfide alla Charlie Charlie Challenge, che consiste nel filmarsi durante una seduta spiritica in cui si evoca lo spirito del demonio Charlie grazie a un foglio su cui viene scritto sì o no. La nostra protagonista a un certo punto scopre l'esistenza della World's Fair challenge, che impone ai partecipanti di ripetere per tre volte la frase "I want to go to the World's Fair" e poi di farsi uscire un po’ di sangue dal dito. Casey decide quindi di filmarsi durante la sfida. Nei giorni che seguono la sua iniziazione, comincia a caricare video virali in cui racconta ciò che le accade, fino a perdere il contatto con la realtà e a non capire cosa sia virtuale e cosa invece sia vero. Questo continuo mescolarsi e confondersi dei due piani è visibile anche nel trailer del film: enigmatico, surreale e pauroso al punto giusto.