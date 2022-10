Animali Fantastici 4: Eddie Redmayne fa il punto della situazione

News Cinema

Durante un'intervista Eddie Redmayne ha parlato brevemente di Animali Fantastici 4, dicendo come stanno al momento le cose. Il quarto capitolo della saga spin off di Harry Potter vedrà la luce?

Che succederà con Animali Fantastici 4, ipotetico nuovo capitolo della saga spin off di Harry Potter? Le previsioni continuano a essere fosche? Ci sarà Johnny Depp?

A queste domande ancora non possiamo rispondere con certezza, ma sembra sempre più improbabile che la Warner Bros. decida di partire con la pre-produzione. Se siamo in grado di fare una simile affermazione è perché un giornalista ha chiesto a Eddie Redmayne alias Newt Scamander se la serie proseguirà. Del resto, in tempi non sospetti si era parlato di cinque film.

Animali Fantastici 4: lo scetticismo di Eddie Redmayne

Durante un'intervista rilasciata a Indiewire per la promozione di The Good Nurse, Eddie Redmayne è stato dunque interrogato su un eventuale sequel di Animali Fantastici - I Segreti di Silente. Ecco cosa ha risposto, sconsolato:

Non lo so. È una domanda che andrebbe fatta a J.K. Rowling, a David Yates e alla Warner, ma non lo so, ho paura che... non posso dire altro. Adoro interpretare Newt, è un uomo dolce.

Questa dichiarazione non aggiunge molto a ciò che sapevamo già, ma il fatto che perfino Redmayne sia scettico e anche triste ci scoraggia non poco. Il problema è che il sopracitato Animali Fantastici - I Segreti di Silente, scritto da J.K. Rowling e diretto da David Yates, ha incassato 380 milioni di dollari in tutto il mondo, cifra piuttosto deludente se si considera che il film è costato circa 200 milioni. Si tratta di una bella differenza rispetto al capostipite del franchise Animali Fantastici e dove trovarli, che ha guadagnato 814 milioni di dollari. Il secondo film, Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald non ha eguagliato il predecessore, ma si è comunque assicurato 660 milioni, e il fatto che gli incassi diminuiscano di capitolo in capitolo non è un buon segno per chi deve investire nel progetto. C'è chi sostiene che lo scarso gradimento di Animali Fantastici 3 sia stato causato dalla cacciata di Johnny Depp, sostituito da Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindelwald. Se così fosse, un'ipotetica presenza di Depp potrebbe fare miracoli. Ma bisogna vedere se la Warner vorrà rischiare oppure no. Al momento, ahinoi, tutto tace. Ciò non toglie che si possa dare l'avvio ad altre saghe spinoff.