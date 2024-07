Andrew Scott protagonista di Pressure, un film sullo sbarco in Normandia

News Cinema

Giustamente lanciatissimo, Andrew Scott è stato scritturato come protagonista di un film sullo sbarco in Normandia intitolato Pressure. I dettagli.

Il nome e il talento dell'attore irlandese Andrew Scott sono diventati popolari presso il grande pubblico in parte per la sua prova nel ruolo di Moriarty in Sherlock - per cui ha vinto il BAFTA - e soprattutto per le serie Ripley (per cui è stato candidato all'Emmy) e Fleabag e per il bellissimo film Estranei. Noi di Comingsoon abbiamo avuto il piacere di intervistarlo nel 2014 al telefono per la commedia The Stag - Se sopravvivo mi sposo e di persona per Pride e ne abbiamo sempre seguito con grande interesse la carriera. Non ci sorprende dunque che gli sia stato affidato il ruolo protagonista in un film sullo sbarco in Normandia, il cosiddetto D-Day, intitolato Pressure.

Pressure: la storia vera e i dettagli del film

In Pressure, Andrew Scott interpreterà il vero Colonnello James Stagg, capo meteorologo dell'aviazione inglese, il cui lavoro consisté nell'informare il Generale Eisenhower delle condizioni meteorologiche che avrebbero potuto favorire o ostacolare lo sbarco in Normandia. Una decisione fondamentale, da cui dipendevano le sorti della guerra. Il film, descritto come un thriller sulla lotta contro il tempo, sarà diretto da Anthony Maras e le riprese inizieranno a settembre in Inghilterra, col resto del cast che verrà annunciato a breve. La sceneggiatura è opera dello stesso Maras assieme a David Haig, ed è tratto dalla omonima pièce teatrale scritta da quest'ultimo, ;rappresentata con successo nel West End londinese poi davanti alla regina Elisabetta e ai leader mondiali nel 75esimo anniversario del D-Day nel 2019. Questa la trama ufficiale:

"Nelle 72 ore precedenti al D-Day. tutti i pezzi sono al posto giusto tranne un elemento fondamentale: il Colonnello a capo dei servizi meteorologici inglesi, James Stagg, viene chiamato a dare le previsioni del tempo più fondamentali della storia, rinchiudendolo in uno stallo pieno di tensione con l'intera leadership alleata. Le condizioni avverse potrebbero distruggere la più grande invasione via mare di sempre, mentre ogni ritardo aumenta il rischio che le spie tedesche intercettino il piano. Con l'unico aiuto del suo fidato assistente, il Capitano Kay Summersby, su cui poter contare, e perseguitato da una prova catastrofica del D-Day, la decisione finale spetta al comandante delle Forze Alleate Generale Eisenhower. Solo quattro ore prima dell'evento, il fato della guerra e le vite di milioni di persone sono in bilico". Capirete dunque il perché il film si intitoli Pressure, Pressione, che sottintende anche la pressione atmosferica.