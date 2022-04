Anche Ethan Coen, dopo il fratello Joel, al lavoro su un film da solo

News Cinema

Seguendo l'esempio dell'un tempo inseparabile fratello Joel, Ethan Coen si prepara a realizzare un film da solo.

Quando ha realizzato The Tragedy of Macbeth, Joel Coen ha detto di averlo fatto da solo perché il fratello Ethan Coen, con cui ha condiviso per 34 anni la sedia da regista, era concentrato su altre cose e non aveva intenzione di fare un film. Ma a quanto pare il minore dei due celebri fratelli ha cambiato idea e si appresta a seguire l'esempio di Joel, dirigendo un film da solo.

Il ripensamento di Ethan Coen e il nuovo film

A confermare che Ethan Coen non voleva più fare cinema era stato il fedele compositore del duo, Carter Burwell, dicendo che si sarebbe dedicato al teatro. Invece non è questo il caso, visto che Deadline ha annunciato ufficialmente un film ancora senza titolo che Ethan ha scritto assieme alla moglie Tricia Cooke e che dirigerà.

Non si conoscono al momento dettagli di alcun genere sul progetto, che sarà prodotto da Focus Features e Working Title. A questo punto aspettiamo fiduciosi e salutiamo il ritorno al cinema di Ethan Coen. Sarà interessante osservare lo sviluppo indipendente della carriera dei due premiatissimi fratelli, due talenti che hanno molto da dire anche singolarmente.