Anatomia di una caduta supera Oppenheimer al botteghino francese: il film presto in Italia con Teodora

A sorpresa, in Francia, Oppenheimer non scalza Barbie dal podio e soprattutto viene superato da Anatomia di una caduta, Palma d'Oro dell'ultimo Festival di Cannes. In Italia il film arriva in sala in autunno con Teodora.