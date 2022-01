America Latina: in anteprima esclusiva, una clip di backstage del nuovo film dei fratelli D'Innocenzo

News Cinema

Suggestive immagini della lavorazione di America Latina, al cinema dal 13 gennaio, si uniscono a dichiarazioni dei registi e del protagonista Elio Germano per raccontare del suo personaggio, Massimo, e della particolare condizione che è chiamato a vivere.

Il 13 gennaio 2022 farà il suo debutto al cinema America Latina, il nuovo film dei gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, fratelli terribili del nuovo cinema italiano, giunti alla loro opera terza dopo La terra dell'abbastanza e a Favolacce.

Difficilmente incasellabile in un genere, assolutamente eccentrico rispetto alle correnti tradizionali del cinema italiano, America Latina è thriller psicologico misterioso e angoscioso, che unisce i toni della fiaba gotica e quelli del surrealismo onirico per raccontare la storia di un protagonista, Massimo, interpretato da un Elio Germano alle prese con un non facile tour de force recitativo, che è prigioniero delle sue ossessioni, dei suoi dubbi, delle sue paure.

A raccontare qualcosa di più su Massimo, sulla sua situazione e su tutto il film ci sono proprio i registi e il protagonista in questa clip di backstage che vi proponiamo in anteprima esclusiva e che è un assaggio gustoso ed enigmatico al tempo stesso delle atmosfere e delle tematiche che gli spettatori di troveranno di fronte in un film davvero da non perdere, come abbiamo provato a spiegare spiegato nella nostra recensione di America Latina.

America Latina: un backstage in anteprima esclusiva

America Latina: Backstage del Film in Esclusiva - HD

America Latina: trailer e poster ufficiali del film