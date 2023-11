Amen: al TFF41 presentata l'opera prima di Andrea Baroni - Video intervista

News Cinema

Due giovani donne, un casolare di campagna nel quale vivono da sempre isolate, una rigidissima educazione religiosa. Tutto questo in un'opera prima che vede protagoniste Grace Ambrose e Francesca Carrain. Ecco cosa le due attrici e l'autore ci hanno raccontato di questo film che vedremo in sala prossimamente con Fandango.

C’è un casolare di campagna, non importa dove, né quando.

In quel casolare vive una famiglia. Ci sono un padre, tre figlie, una nonna. Fuori, oltre i confini dei campi attorno al casolare, nelle valli, ci sono i lupi. Almeno così dicono. Almeno così pensano.

Ci sono tre figlie che hanno sempre vissuto lì, che non conoscono altro, se non la rigida e dogmatica educazione religiosa impartita loro dalla nonna, che impone loro di conosce e seguire alla lettera le Scritture del Vecchio Testamento.

E però le due ragazze più grandi Sara e Ester, ognuna a suo modo, l’una più timida, l’altra più spregiudicata, vogliono di più: vogliono conoscere la vita, il mondo, quel che c’è oltre la valle. Il sesso, anche. E quando un loro misterioso cugino viene ospitato dalla nonna nella loro casa, contro la volontà del padre, le tensioni esplodono, e delle verità saranno rivelate.





È questa la storia di Amen, opera prima di Andrea Baroni, classe 1983, che il film l’ha scritto e diretto, girando per due settimane intense e piene di rischi e di passione, assieme al suo cast: Grace Ambrose e Francesca Carrain, che sono Sara e Ester, Luigi Di Fiore che è il loro padre, Paola Sambo la rigidissima nonna, e poi ancora Valentina Filippeschi e Simone Guarany (la terza sorella, e il cugino Primo).

Amen sarà distribuito da Fandango nel corso del 2024, con una data precisa ancora da stabilire, ma è stato intanto presentato al Torino Film Festival 2023 nella sezione fuori concorso chiamata La prima volta, e dedicata a esordi italiani tutti da scoprire.

Al TFF41 il film era ovviamente accompagnato dal suo regista, Andrea Baroni e dalle sue due intense protagoniste, Grace Ambrose e Francesca Carrain.

Con loro abbiamo parlato dei temi del film (che per il regista girano tutti attorno all’idea di limite), sul dualismo di due sorelle che sono due facce della stessa medaglia, dell’intensità che si viveva sul set e i limiti che lì, sul set, sono o non sono stati superati.

Quello che ci hanno raccontato lo potete ascoltare in questa nostra videointervista:



