All'Isola del Cinema si fa l'APERITOON, un incontro aperto a tutti tra cinema d'animazione e realtà virtuale

L'appuntamento con l'Aperitoon di Roma, il più diffuso evento di networking dedicato a coloro che per studio, passione o professione frequentano il mondo dell’animazione, è per il 1° luglio alle 21:15 all'Isola del Cinema.

Aperitoon, il più diffuso evento di networking dedicato a coloro che per studio, passione o professione frequentano il mondo dell’animazione, arriva all’Isola del Cinema. Artisti, studenti, giornalisti, film-maker, operatori culturali, broadcaster, produttori hanno l’opportunità di incontrarsi in un contesto informale per fare il punto su quello che succede nel settore ed entrare in contatto con nuove tendenze ed opportunità. Quando? Il 1° luglio alle 21:15.

Ideato e condotto da Emiliano Fasano, Aperitoon è un evento nato nel 2016 sul palco del Blah Blah di Torino dove, a fine Ottocento furono programmate le prime proiezioni di "fotografia animata" in Italia. Ad oggi sono stati realizzati ben 46 Aperitoon a cui hanno partecipato più di 592 artisti, rappresentanti di istituzioni e aziende, giornalisti, studenti, professionisti conquistando tanti e importanti palchi italiani (Milano, Cagliari, Torino, Udine, Rimini, Bologna, Bergamo) diventando una fabbrica di nuove creatività per le città che l’hanno voluto ospitare.

L’appuntamento di Roma è sostenuto da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e VFX RIO. Dal 2019 NABA ha inaugurato il suo campus a Roma, in via Ostiense 92, che affianca la storica sede di Milano. L'offerta accademica del campus romano propone il Triennio in Cinema e Animazione, evoluzione del Triennio in Media Design e Arti Multimediali, attualmente in attesa di approvazione da parte del MUR per la sede di Roma. Inoltre per l'Anno Accademico 2022/23 NABA propone tra le novità didattiche appositamente ideate per gli studenti della capitale il Master Accademico in Screenwriting for Series, pensato per formare figure professionali nell’ambito della scrittura per l’audiovisivo, capaci di intercettare tematiche e narrazioni di un mondo in continua evoluzione per lo sviluppo di progetti cinematografici e seriali di rilevanza nazionale e internazionale.

L’Area Media Design e New Technologies di NABA verrà presentata da alcuni dei più autorevoli docenti delle sedi NABA di Roma e Milano dell’Area, insieme ad alumni e studenti dell’Accademia. L’Accademia ripone infatti grande attenzione sul mezzo cinematografico e sull’uso delle nuove tecnologie, in un dialogo continuo tra didattica e produzione. NABA presenterà i progetti di Virtual Production, realizzati all’interno del Virtual Set presente nel campus di Milano e i primi approcci legati all’indirizzo di Animazione. NABA è infatti una delle prime Accademie di Belle Arti a livello internazionale a ospitare uno spazio focalizzato sulla realizzazione di effetti speciali (VFX) in real time, sulla progettazione di live set ed eventi in XR (mixed reality). NABA sarà presente sul palco di Aperitoon con:

Vincenzo Cuccia , Media Design and New Technologies Area e Set Design Area Leader;

, Media Design and New Technologies Area e Set Design Area Leader; Emanuele Lomello , Course Leader del Triennio in Creative Technologies, che presenterà le ricerche e prime produzioni dell’Accademia in Virtual Production;

, Course Leader del Triennio in Creative Technologies, che presenterà le ricerche e prime produzioni dell’Accademia in Virtual Production; Alessandro Elifani , docente del Triennio in Creative Technologies e in Media Design che presenterà i risultati di un workshop di animazione dedicato al software Unreal Engine insieme con alcuni degli studenti del campus;

, docente del Triennio in Creative Technologies e in Media Design che presenterà i risultati di un workshop di animazione dedicato al software Unreal Engine insieme con alcuni degli studenti del campus; Stefano Argentero , docente del Triennio in Media Design indirizzo Animazione, scultore e maestro dell’arte della clay animation, che ha collaborato con i più rinomati studi della capitale per serie tv, lungometraggi, sigle, spot e videoclip;

, docente del Triennio in Media Design indirizzo Animazione, scultore e maestro dell’arte della clay animation, che ha collaborato con i più rinomati studi della capitale per serie tv, lungometraggi, sigle, spot e videoclip; Silvia Lamacchia, giovane alunna NABA con il progetto di tesi “La torre d’avorio” in proiezione al MAXXI | Museo nazionale delle arti del XXI secolo per la rassegna Extra Explore e premiata all’Innovation Film Fest di Rimini.

VFX RIO è un evento e una piattaforma digitale che porta in Brasile i più grandi professionisti internazionali degli effetti visivi nel cinema, tv, videogame e nuove tecnologie. Matteo Moriconi, direttore di VFX RIO - evento partner di ACM SIGGRAPH - porta sul palco di Aperitoon un’indagine sul rapporto tra arte e le nuove forme di visione e interazione del metaverso. Ospiti della serata saranno inoltre: Luca Raffaelli, giornalista e direttore del Sardinia Film Festival, che proporrà un personalissimo report dal Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, il più importante evento del settore che ha appena concluso la sua edizione 2022. Anna Lucia Pisanelli, vice-Presidente di Cartoon Italia, l’associazione che riunisce le società di produzione di contenuti in animazione aderente ad ANICA e Producer per Graphilm, studio fondato da Maurizio Forestieri che ha appena siglato un accordo di partnership con i francesi di Cyber Group Studios, azienda leader nella produzione e distribuzione di serie animate, con sedi in Francia, USA, UK e Singapore.