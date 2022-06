L’Isola del Cinema: il programma dell’edizione 2022, che apre con un omaggio a Monica Vitti

News Cinema

Si svolgerà dal 16 giugno al 3 settembre la 28esima edizione de L'Isola del Cinema, il festival del Cinema che ha scelto come suo luogo deputato L’Isola Tiberina e che si apre nel segno di Monica Vitti. Ecco il variegato e interessante programma.

Si aprirà il 16 giugno, per andare avanti fino al 3 settembre, l’edizione 2022 de L’Isola del Cinema, manifestazione cinematografica nata nel 1995 sull'Isola Tiberina a Roma. La rassegna torna finalmente in presenza e in 80 giorni delizierà il suo pubblico con un’ottima programmazione non soltanto italiana. Il Festival internazionale di cinema e cultura ideato da Giorgio Ginori si aprirà, com'è giusto che sia, con un omaggio a Monica Vitti, che ci ha lasciato il 2 febbraio di quest'anno. In suo onore verrà proiettato all'Arena Lux alle 21:30 Il dramma della gelosia di Ettore Scola.

La ventottesima edizone de L'Isola del Cinema non soltanto proietterà successi di questa stagione cinematografica, ma sarà caratterizzata anche da incontri, dibattiti, masterclass, tributi a registi e attori. Pur occupandosi della settima arte, farà posto alle arti digitali, alla musica, alla letteratura, alla fotografia, a visite a spazi virtuali e a interessanti proposte food. Le sale saranno due e la radio ufficiale del festival sarà Rai Radio 2.

Un'importante novità di quest'anno sarà il gemellaggio fra L'Isola del Cinema e Parigi, che porterà sull’Isola: Nouvelle Vague sul Tevere e contemporaneamente nella Ville Lumière ci sarà l'esordio di Dolcevita-Sur-Seine, che si terrà sulle rive della Senna dal 9 al 13 luglio. Gli spettatori dell’Isola potranno così vedere film della Nouvelle Vague ma anche opere contemporanee, oltre ad ammirare la Mostra Fotografica firmata Raymond Cauchetier, che è stato il fotografo di scena di Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Demy, Jacques Rozière e Claude Chabrol.

Per quanto riguarda la programmazione del festival sul Tevere, segnaliamo Freaks Out il 17 giugno e Diabolik il 24 giugno. Verranno presentati anche E’ stata la mano di Dio, Marx può aspettare, Spencer, Ariaferma, Licorice Pizza, Gli idoli delle donne, per citare soltanto alcuni titoli.

Da segnalare anche Isola Mondo, la sezione realizzata e promossa in collaborazione con Ambasciate e Istituti di Cultura che dal 1995 accoglie e presenta il meglio della cinematografia internazionale. Arriveranno film dal Brasile, dal Giappone, da Hong Kong, dall'Inghilterra e così via.

Oltre a conservare una particolare attenzione al cinema italiano, anche quello degli esordi, L’Isola del Cinema non dimenticherà i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Il regista, poeta e scrittore verrà ricordato in vari modi: rivedendo parte delle sue opere e raccontando il suo legame con Roma, oltre che con il concorso di cortometraggi "Mamma Roma e le città" a lui dedicato.

Omaggi speciali saranno dedicati Monica Vitti, a Mauro Bolognini, Ennio Morricone, a Vittorio Gassmann e Ugo Tognazzi, a Cesare Zavattini.

Per ulteriori informazioni sul programma e sugli ospiti de L'isola del Cinema vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.

L'Isola del Cinema è prodotta dall’Associazione Amici di Trastevere con il patrocinio del MIC - Ministero della Cultura, del MAECI - Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Lazio, di Roma Capitale e Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO.