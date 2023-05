Alita 2, Robert Rodriguez conferma che si sta avvicinando

News Cinema

L'avvio di Alita 2, seguito di Alita: Angelo della battaglia, è più probabile che mai, stando alle ultime dichiarazioni di Robert Rodriguez. James Cameron e Jon Landau, il suo socio producer, si sono attivati.

È trascorso parecchio tempo dall'uscita di Alita: Angelo della battaglia (2019) di Robert Rodriguez, adattamento del manga e anime di Yukito Kishiro, sceneggiato e coprodotto da James Cameron: nel corso degli anni tuttavia i fan del film non hanno mai smesso di sperare in un sequel, e noi ci abbiamo messo del nostro, cercando di carpire ogni movimento in questa direzione. Ex-progetto Fox, dovrebbe essere riavviato alla Disney, ma per la prima volta Rodriguez, parlandone con Collider, si è mostrato davvero ottimista. Leggi anche Alita 2 dopo Avatar 2? James Cameron ha un'idea per continuare Battle Angel

Alita 2, Robert Rodriguez: "Mi hanno dato speranza"

Sì, James Cameron e il suo socio producer Jon Landau, hanno dato speranza a Robert Rodriguez, che per un lungo periodo ha ritenuto chiusa la sua esperienza su Alita, dopo che Alita: Angelo della Battaglia non è esploso al boxoffice mondiale. Per 170 milioni di dollari di budget ne registrò 404, non disastrosi ma non tali da giustificare un lungo ciclo, specialmente dopo che il progetto, nato in seno alla fu-20th Century Fox, si è impantanato nel trasloco alla Disney. Ora però la major ascolta se possibile ancora di più Cameron, reduce dai 2.320.000.000 dollari portati a casa da Avatar: La via dell'acqua. E qualcosa sta cambiando. Robert sta promuovendo il suo nuovo Hypnotic con Ben Affleck.

Non ero sicuro che sarebbe mai accaduto, perché anche quando uscì il primo film, la Disney aveva appena comprato la Fox, quindi persino la nostra gente del marketing, tutti, erano già andati via quando il film uscì. E per anni non sono stati nemmeno fatti film con marchio Fox, perché la Disney era ancora occupata con la roba Disney. Ma ora ho visto uscire alcuni film Fox, mi ha dato speranza. E Jon l'ha citato, James Cameron e io abbiamo sempre detto di voler fare un sequel per Alita. Lui ha già impostato, in modo preciso, un secondo e un terzo film, quindi materiale già c'è. Perciò sì, speriamo davvero che succederà. Ma non posso darvi nulla di più definitivo di questo.