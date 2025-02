Alicia Vikander in Remain, il nuovo film di M. Night Shyamalan in collaborazione con Nicholas Sparks

News Cinema

Secondo i soliti bene informati, Alicia Vikander affiancherà Jake Gyllenhaal nel cast di Remain, il nuovo film di M. Night Shyamalan, un thriller soprannaturale... romantico, con la collaborazione dello scrittore Nicholas Sparks.

Dopo Trap, com'è noto, M. Night Shyamalan è impegnato a mettere su il suo prossimo film, Remain, di cui abbiamo già parlato in occasione delle voci, pare piuttosto fondate, che vedevano come protagonista Jake Gyllenhaal. Anche se il suo cinema non manca mai di dividere la critica tra ammiratori e detrattori, il regista non ha mai avuto problemi nel mettere su cast di alto livello e a quanto pare stavolta, accanto a Gyllenhaal, ci sarà anche Alicia Vikander, stando almeno a quanto riferito da DanielRPK a World of Reel, che indica anche la data di inizio riprese.

Remain: cosa sappiamo del nuovo film di Shyalaman

Per realizzare Remain, Shyamalan collaborerà con il re dei romanzi romantici Nicholas Sparks su una storia originale, per dare vita a quello che è stato definito come "un thriller romantico soprannaturale". Al centro dunque c'è una storia d'amore, su cui il regista e lo scrittore stanno scrivendo rispettivamente e contemporaneamente una sceneggiatura e un romanzo. Per l'occasione, Shyamalan cambierà anche il direttore della fotografia, che stavolta sarà Adolpho Veloso. Sia per Gyllenhaal che per Vikander sarebbe la prima volta col regista che è abituato a finanziare i propri film. Le riprese dovrebbero iniziare in estate e sulla trama, come di consueto, vige il massimo riserbo.

