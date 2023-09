Alan Moore: i diritti dei film e delle serie tv dal mio lavoro in futuro dateli a Black Lives Matter

News Cinema

Il guru del fumetto adulto Alan Moore, da sempre critico nei confronti degli adattamenti delle sue opere fatti da Hollywood, rifiuta i diritti che gli spetterebbero e li devolve a una nobile causa.

Non è un mistero per nessuno che Alan Moore, eccentrico genio del fumetto britannico, autore di capolavori come V per Vendetta, La lega degli straordinari gentlemen, From Hell e Watchmen, ma anche romanziere e cultore di arti esoteriche, abbia sempre disprezzato gli adattamenti cinematografici e seriali delle sue opere. Ma stavolta si è spinto oltre: chi rifiuterebbe i diritti che gli spettano dalle opere in questione? Lui non solo lo ha fatto, ma ha fatto anche sapere che da ora in poi vuole che i soldi siano devoluti a Black Lives Matter.

Alan Moore: le sue dichiarazioni al Telegraph

Di tanto in tanto Moore accetta di farsi intervistare, e durante una di queste occasioni, al Telegraph britannico, ha dichiarato: "Non ho affatto la sensazione che gli ultimi film che siano stati all'altezza dei loro principi originali. Quindi ho chiesto alla DC Comics di mandare tutti i soldi di qualsiasi futura serie tv o film a Black Lives Matter". Ci sembra una posizione molto coerente: in fondo Alan Moore ha sempre saputo che sulla forma che avrebbero preso le sue opere al cinema e in tv sarebbe uscito qualcosa al di fuori del suo controllo, ma di quello che ne ricava, anche in termini economici, non vuole più sapere niente. Ovviamente Moore non si trova in condizioni di indigenza, ma ci sembra che la sua scelta sia comunque un bel segnale. L'irritazione che gli hanno suscitato gli adattamenti dei suoi lavori è bene espressa dalla sua affermazione sul caso della serie Watchmen, per cui, dice, ha disconosciuto il proprio lavoro perché: "l'industria del cinema e quella dei fumetti hanno creato delle cose che non hanno niente a che fare col mio lavoro, ma che nell'opinione pubblica gli resteranno associate. Ho detto (alla Warner, ndr): 'sentite, per me è imbarazzante, non voglio avere niente a che fare con voi o col vostro show. Per favore non mi scocciate mai più'". Sotto potete leggere le sue passate prese di posizione.