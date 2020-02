News Cinema

V per Vendetta, l'ira di Alan Moore contro l'adattamento della sua graphic novel

Domenico Misciagna di 02 febbraio 2020

L'autore di fumetti Alan Moore non è mai stato tenero con il cinema: V per Vendetta non fece eccezione.

Il celebre autore di fumetti Alan Moore, vincitore degli Eisner Awards per l'immortale Watchmen e From Hell, è una personalità tanto geniale quanto sfuggente: spietato e diretto, Moore ha espresso di frequente opinioni spiazzanti sugli adattamenti delle sue graphic novel, ed è accaduto anche nel caso di V per Vendetta (2005), amato film di James McTeigue con Hugo Weaving e Natalie Portman. Moore si è sempre dichiarato un anarchico, ritenendo l'anarchia "la forma più naturale di politica che un essere umano possa effettivamente mettere in pratica". Tagliente anche il suo giudizio sulle teorie cospirative: "Le teorie cospirative credono nella cospirazione perché è confortante. La verità è che il mondo è caos, la verità fa molto più paura: nessuno ha il controllo di niente". Concetti che il film, sceneggiato da Lili e Lana Wachowski, forse trasmette, ma Alan non fu d'accordo. "Era stupido, con buchi di trama che non ti avrebbero fatto passare nemmeno in Whizzer And Chips [rivista inglese di fumetti], negli anni Sessanta. Buchi di trama che non ha notato nessuno." Anarchia e fascismo in V per Vendetta secondo Alan Moore Più nel profondo, Moore aveva dubbi sul discorso politico di fondo, a suo dire abbastanza frainteso. "Per quanto mi riguarda, i poli opposti della politica non sono sinistra e destra, quelli sono solo due modi di mettere ordine in una società industriale, e stiamo andando oltre le società industriali del 19° e 20° secolo. Mi sembrava che i due poli opposti più assoluti fossero l'anarchia e il fascismo. Era una delle cose che ho contestato al film: dal copione che ho letto, mi sembrava l'avessero riscritto come uno scontro tra neoconservatorismo americano e liberalismo americano. Non ho visto citata l'anarchia. Il fascismo l'hanno reso innocuo, mi pare che ogni riferimento alla purezza della razza sia stato eliminato, mentre invece i fascisti ci tengono parecchio. [...]

In realtà io non penso che sia giusto uccidere persone. Quindi avevo reso il racconto moralmente assai ambiguo. La domanda centrale è: questo tizio ha ragione oppure è pazzo? Tu, lettore, cosa ne pensi? Era una soluzione anarchica nel senso pieno. Non volevo dire alla gente cosa pensare, volevo solo che la gente pensasse." V per Vendetta: il trailer del film

di Domenico Misciagna Giornalista specializzato in audiovisivi

Autore di "La stirpe di Topolino"