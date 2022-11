Al Yankovic rimpiange di non aver fatto cantare Daniel Radcliffe in Weird: The Al Yankovic Story

News Cinema

Nel biopic Weird: The Al Yankovic Story Daniel Radcliffe canta in playback. Al Yankovic adesso si pente di non aver utilizzato la splendida voce dell'attore.

Quando Alan Rickman ha conosciuto Daniel Radcliffe, per un po’ ha pensato che non fosse portato per il mestiere di attore, ma che come regista e produttore sarebbe stato fantastico. Adesso qualcun altro quasi lo vorrebbe frontman, perché si è accorto della sua bella voce. Si tratta di Weird Al, il celebre cantante parodistico che l'Harry Potter del cinema ha interpretato nel biopic Weird: The Al Yankovic Story, nel quale Evan Rachel Wood fa la parte di Madonna.

Daniel Radcliffe: un cantante mancato

"Weird Al" Yankovic, al secolo Alfred Matthew Yankovic, è un cantautore, fisarmonicista, attore e comico americano che ha avuto un successo enorme con le sue parodie di celebri brani e ha conquistato sia il pubblico televisivo che cinematografico. Al è anche sceneggiatore di Weird: The Al Yankovic Story e, prima dell'inizio riprese del film, ha incontrato il regista Eric Appel per assicurarsi che Daniel Radcliffe si limitasse a fingere di cantare, insomma che ricorresse al playback. Ma quando Daniel gli ha fatto sentire la sua splendida voce, tra l'altro super intonata, Al ha desiderato tornare sui propri passi. Ecco il suo racconto:

E’ una cosa che ci ha fatto entrare in crisi. Sia io che Eric abbiamo provato un po’ di rimpianto quando abbiamo sentito cantare Daniel. In un certo senso sapevamo che era un eccellente cantante, del resto è una star di Broadway. Ma sul set cantava su tracce preregistrate e puntualmente Eric ed io ci dicevamo: ma non è che abbiamo sbagliato? Il problema è sempre stato per noi l'abitudine tipica dei biopic a ricorrere al playback, che funziona. Sappiamo che lo ha utilizzato Rami Malek in Bohemian Rhapsody, e quindi abbiamo pensato: qui fa parte della parodia, ma vi assicuro che Daniel li avrebbe stesi tutti.

Al Yankovic non si fa problemi a parlare in maniera esplicita dell’uso del playback in Bohemian Rhapsody, cosa che per mesi ha scatenato proteste. Senza nulla togliere all'interpretazione di Rami Malek, va detto che a cantare erano in tre: Freddie Mercury, Rami Malek e anche Marc Martel, artista canadese famoso per le sue cover di brani dei Queen e la sua somiglianza vocale con Mercury. I maggiori detrattori di Bohemian Rhapsody hanno gongolato all'indomani dell'uscita di Rocketman, perché a cantare era Taron Egerton, che Elton John ha davvero apprezzato. Per tutte queste ragioni Al Yankovic & Co. hanno deciso a favore del playback in Weird: The Al Yankovic Story. Il furbo escamotage doveva essere evidente e quindi contribuire alla commedia. In ogni modo, anche se non ha cantato, Daniel Radcliffe ha recitato molto bene, come hanno sottolineato in molti, tanto che il film ha ottenuto l’85% di critichepositive sul sito di recensioni rottentomatoes.