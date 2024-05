Al Ruddy è morto, il produttore de Il Padrino aveva 94 anni. Il dolore di Arnold Schwarzenegger: "Dove sarei senza di lui?"

News Cinema

Il leggendario produttore Al Ruddy, vincitore di due Premi Oscar per Il Padrino e Million Dollar Baby, si è spento all'età di 94 anni dopo una breve malattia. Il commosso omaggio di Arnold Schwarzenegger ha fatto il giro dei social.

Al Ruddy è morto il 25 maggio 2024. Aveva 94 anni. Il produttore cinematografico si è spento, dopo una breve malattia, presso l'UCLA Ronald Reagan Medical Center di Los Angeles. A dare l'annuncio, un portavoce della sua famiglia. Il suo nome completo era Albert S. Ruddy ed è stato uno dei nove produttori che, nel corso della propria carriera, hanno conquistato due o più Premi Oscar.

In particolare, Ruddy ha vinto la statuetta per il miglior film con Il Padrino (1972) di Francis Ford Coppola e Million Dollar Baby (2004) di Clint Eastwood. Detiene inoltre un primato speciale: ha vinto con il più ampio intervallo di tempo tra uno e l'altro, ovvero 32 anni. Fu Eastwood a consegnargli l'Oscar per Il Padrino e, più di trent'anni dopo, Ruddy e Clint vinsero insieme per l'eccezionale pellicola con protagonista Hilary Swank. In una dichiarazione rilasciata martedì, il regista di Gran Torino ha sottolineato: "Era un mio grandioso amico e mi mancherà moltissimo".

Nato a Montreal e cresciuto a New York City, Ruddy frequentò la Brooklyn Technical High School per poi iscriversi al City College di New York. Da lì, si trasferì alla USC School of Architecture. Prima di affermarsi come scrittore e produttore, lavorò come programmatore presso la Rand Corporation a Santa Monica. Tra i riconoscimenti ottenuti da Ruddy, ci sono due César, due David di Donatello e l'USC Scripter Award. Lo Shanghai Film Festival gli ha inoltre conferito il premio alla carriera. Il produttore lascia la moglie Wanda McDaniel - giornalista e fashion executive di Giorgio Armani - e i figli John e Alexandra. Sul comunicato diffuso dalla famiglia, si legge: "Tra le sue ultime parole ci sono: 'Il gioco è finito, ma abbiamo vinto la partita.' "

Arnold Schwarzenegger ricorda Al Ruddy: "Sarà sempre con me"

Arnold Schwarzenegger, dopo aver appreso la tragica notizia, ha reso omaggio al produttore con uno scatto condiviso su Instagram, che lo ritrae accanto a Ruddy. "L'ho incontrato più di 40 anni fa - si legge nella caption - quando era già un'icona e io avevo appena iniziato la mia carriera cinematografica. È diventato un caro amico e un mentore. Era sempre lì per darmi consigli e guidarmi nella giusta direzione. Le persone come Al sono il motivo per cui mi rifiuto di essere definito un self-made man. Dove sarei senza di lui? La mia vita non sarebbe quella che è senza persone fantastiche come lui, che sono state lì ad ogni passo del mio cammino."

In quasi sessant'anni di carriera, Ruddy ha prodotto più di 40 film e ha co-creato con Bernie Fein la serie televisiva Hogan's Heroes. Non è tutto. La miniserie The Offer (2022), targata Paramount+, narra proprio le difficoltà affrontate dal produttore nel portare sul grande schermo Il Padrino. Ad interpretare Al, è stato Miles Teller. L'attore, in merito alla scomparsa dell'uomo cui ha prestato il volto, ha dichiarato: "Interpretare Al in The Offer è stato un onore e un privilegio. Al ha vissuto una vita che la maggior parte di noi potrebbe solo sognare e tutti invidierebbero".

Schwarzenegger, nel suo post, ha continuato: "So che non lo dimenticherò mai Mi mancherà tantissimo, ma Al sarà sempre con me. [...] Il modo in cui si è dato da fare pur essendo sempre presente per la sua famiglia è stata per me un'ispirazione. Al ha dimostrato che puoi davvero avere tutto. Quando Al parlava, tutti ascoltavano. Tutti erano con il fiato sospeso. E alla fine, tutti ridevano, perché aveva un grande senso dell'umorismo. Avreste dovuto vedere il brindisi esilarante che ha fatto al mio matrimonio: la gente non riusciva a respirare perché rideva così forte."