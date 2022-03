The Offer: Il trailer ufficiale della miniserie che racconterà i retroscena della realizzazione de Il Padrino

News Serie TV

Attesa in streaming negli Stati Uniti su Paramount+ il 28 aprile, la serie svelerà come è nato e come è stato realizzato l'iconico film di Francis Ford Coppola che ha cambiato la storia del cinema: il trailer ufficiale.

La storia del "più grande film che non è quasi stato fatto". Così il trailer ufficiale di The Offer, la miniserie di Paramount+ che svelerà tutti i retroscena sulla nascita e sulla realizzazione de Il Padrino, definisce l'impresa che il produttore Al Ruddy e il capo dei Paramount Studios Robert Evans riuscirono a portare a termine nonostante le moltissime difficoltà, comprese le ingerenze della mafia. Negli Stati Uniti la serie evento debutterà il 28 aprile mentre in Italia, per ora, non ha una collocazione.





La trama di The Offer

Creata da Michael Tolkin (Escape From Dannemora) che l'ha scritta insieme a Nikki Toscano (Hunters), The Offer racconta in 10 episodi la difficile realizzazione dell'iconico film diretto da Francis Ford Coppola. E lo fa dal punto di vista privilegiato del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy (interpretato da Miles Teller) che più di tutti lottò affinché il film venisse realizzato. Nel trailer sopra vediamo Ruddy cercare di convincere i dirigenti dello studio - riluttanti all'idea di produrre l'ennesimo film gangster - che quello a cui sta lavorando "non è solo un semplice film gangster".

La produzione de Il Padrino - che proprio quest'anno compie 50 anni - fu particolarmente travagliata, tra divergenze creative e interferenze della stessa mafia che minacciava di far deragliare il progetto. E questa miniserie vuole raccontare l'intera storia: dall'acquisizione dei diritti del libro di Mario Puzo fino al ruolo del boss Joe Colombo (interpretato da Giovanni Ribisi) che convinse gli italoamericani di New York, che non vedevano di buon occhio il progetto, a non intralciare le riprese.

Il cast stellare

Ad affiancare Miles Teller nel cast principale ci sono inoltre Matthew Goode che interpreta il capo dei Paramount Studios Robert Evans; Dan Fogler nei panni di Francis Ford Coppola e Juno Temple nel ruolo della segretaria di Ruddy e braccio destro Bettye McCartt. Tra i protagonisti, inoltre, ci sono anche Colin Hanks e Burn Gorman che saranno rispettivamente un dirigente degli studios e Charles Bluhdorn, a capo di Gulf+Western allora proprietaria di Paramount; Justin Chambers (Grey's Anatomy) nel ruolo di Marlon Brando, Anthony Ippolito in quello di Al Pacino, e Patrick Gallo (The Irishman) nei panni di Mario Puzo, l'autore del libro da cui il film è tratto.