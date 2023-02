Air - La storia del grande salto: il trailer italiano ufficiale del film sullo storico accordo tra Nike e Michael Jordan

News Cinema

Ben Affleck dirige sé stesso e l'amico fraterno Matt Damon in questo film che racconta una pagina cruciale della storia dello sport e del marketing contemporanei. Air - La storia del grande salto debutterà nei cinema italiani il 6 aprile 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Allora. Michael Jordan ce lo dovreste avere presente tutti. Altrimenti, correte a recuperare la docuserie Netflix The Last Dance.

In ogni caso, dovreste aver presente almeno il marchio Air Jordan, quello con cui la Nike realizza scarpe da basket e abbigliamento sportivo, usando come logo l'immagine storica e stilizzata di Jordan che vola a schiacciare. Perché "Air" era il soprannome di questo straordinario giocatore, così chiamato perché quando saltava sembrava volare e galleggiare per aria.

Non a caso si intitola Air - La storia del grande salto, il film diretto e interpretato da Ben Affleck che racconta di come sia nato l'accordo che ha fatto la storia dello sport, del marketing e del commercio mondiale: quello che unì il brand Nike con l'astro nascente Micheal Jordan, dando vita appunto a quella storica e vendutissima una linea di scarpe e abbigliamento.

Air è il quinto film da regista di Ben Affleck, che si è ritagliato il ruolo del co-fondatore della Nike Phil Knight, mentre all'amico Matt Damon, che torna a recitare con lui, ha affidato il ruolo del protagonista, quello di Sonny Vaccaro, l'uomo che fece diventare realtà l'accordo tra Jordan e il brand di scarpe.

Era il 1984, Jordan stava per fare il suo attesissimo debutto nella NBA, dopo le meraviglie che aveva fatto vedere nel mondo del basket universitario con la maglia del North Carolina. Fino a quel momento Jordan aveva indossato sul campo scarpe della Converse, ma il suo marchio preferito era l'allora leader indiscusso delle calzature sportive a livello mondiale, l'Adidas. Un'Adidas che però non se la sentì di investire su quel ragazzino dal futuro incerto (se, vabbe'...) lasciando che a mettersi d'accordo con Micheal, e con la sua famiglia, per una sponsorizzazione che avrebbe dato vita a una scarpa personalizzata divenuta leggendaria, fu appunto da Nike.

In quel 1984, Nike fatturava 14 volte meno di Adidas, ma grazie all'accordo con Jordan le cose cambiarono in fretta: con le Air Jordan 1 Nike incassò 125 milioni di dollari in un anno. E ancora oggi, oggi che la Nike fattura il 60% più di Adidas, Micheal Jordan riceve 140 milioni di dollari l'anno da Nike per la vendita dei prodotti a marchio Air Jordan.

Capirete quindi perché si parla di un accordo che ha fatto la storia.

Ecco il trailer italiano ufficiale originale di Air - La storia del grande salto, che è prodotto da Amazon Studios, e debutterà al cinema il 6 aprile con Warner Bros. Pictures.



Air - La storia del grande salto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Dal premiato regista Ben Affleck e con Matt Damon protagonista nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike, Sonny Vaccaro, “AIR - La Storia del Grande Salto” racconta l'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’. L’emozionante storia racconta l’impresa di una squadra non convenzionale che, con in gioco il proprio futuro, compie una scommessa decisiva, la visione senza compromessi di una madre che conosce il valore dell'immenso talento di suo figlio e il ‘fenomeno’ del basket, diventato poi il più grande di tutti i tempi.