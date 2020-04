The Last Dance: Michael Jordan, i Chicago Bulls, il basket e me. Un diario, una cronaca e un avviso

News Serie TV

Riflessioni estemporanee a partire dalla bellissima docuserie di Netflix che, partendo dalla stagione 1997-1998 della NBA racconta l'esaltante epica sportiva di Jordan e dei Bulls, che ha segnato per sempre l'immaginario di appassionati di basket di tutto il mondo.

La mia passione per il basket ha radici antiche. Da sempre refrattario alla cultura dominante del calcio - un po' perché a casa mia non si seguiva, un po' perché i piedi messi a mia disposizione dalla genetica spegnevano in fretta ogni eventuale velleità - il primo sport che ho praticato, alla scuola elementare gestita dalle suore dove mi avevano spedito è stato, appunto, quello della pallacanestro.

Che mi è piaciuta fin dagli inizi, e che ho continuato anche fuori dalla scuola delle suore, in una delle tante squadre giovanili di Roma.

Erano, quelli, gli anni in cui gli sport si vedevano in tv, e gratis. Gli anni in cui ogni domenica mattina, su Italia 1, c'era una partita dell'NBA commentata da Dan Peterson. Gli anni della grande rivalità tra i Los Angeles Lakers di Magic Johnson e i Boston Celtics di Larry Bird. Io, per la cronaca, tifavo - e tifo ancora - per i secondi: e non ho mai capito perché un giorno mio padre tornò a casa con una canotta giallo-viola.

C'erano però dei nomi che iniziavano a circolare e a catturare l'attenzione di noi ragazzini baskettari. A rappresentare un'Europa ancora lontanissima dal modello americano quello del geniale Dražen Petrović; dagli Stati Uniti, invece, quello di un altro genio, atleta formidabile per potenza, eleganza, e determinazione: Michael Jordan, che con i suoi Bulls avrebbe dominato gli anni Novanta. Entrambi - annotazione solo apparentemente marginale, perché legata a un discorso su brand e business che arriverà tra poco - erano legati a precisi modelli di scarpe: le Kronos nel caso di Petrovic, le leggendarie Air Jordan nel caso dell’americano.

Io, per colpa di un allenatore antipatico, cretino e incapace, al quale ancora oggi porto un po' di rancore, smisi di giocare agonisticamente proprio mentre la squadra di Chicago iniziava a dominare la NBA. Non giocavo in una squadra, ma continuavo a frequentare i campetti, specie quello del mare, popolato in maggioranza da bolognesi (da qui la mia fede fortitudina), e continuavo a seguire, con la bocca aperta, le imprese di Jordan.

Oggi come allora, vedere Jordan muoversi sul parquet, maneggiare la palla, piazzare tiri in sospensione come galleggiando per aria, e schiacciare con potenza ed eleganza insieme, è per me come una delle cose per cui vale la pena vivere di cui parlava Woody Allen in uno dei suoi film più celebri. È più dello sport, del gesto atletico, dello spettacolo agonistico. È una vera e propria espressione artistica che lascia ammirati e interdetti. E The Last Dance varrebbe la pena anche solo per le immagini di gioco di repertorio che propone, montate con ritmo ed epica impeccabili.

Ma The Last Dance non è solo questo. Non è solo Michael Jordan all'opera, né solo Jordan dietro le quinte, negli allenamenti e nelle interviste. Non è solo Michael Jordan, punto.

Certo, così come lo era per quei Bulls, anche di The Last Dance Jordan è perno e colonna portante. E ascoltarlo in interviste recenti e d'epoca rievocare il passato, quel periodo, quelli ancora precedenti, è prezioso e interessante. Però, come dicono gli americani con una di quelle loro frasi fatte da bumper sticker, "there is no I in team"; e The Last Dance non è (solo) una docuserie su quello che - con buona pace dei Kobe (rip) e dei Lebron, che sono quello che sono, ma che per me hanno avuto la grave colpa di arrivare più tardi, troppo tardi, quando ormai ero già vecchio e pensavo che le merendine di quando ero bambino non sarebbero tornate più - è stato il più grande giocatore che abbia mai posato piedone sul parquet di un campo da basket.

The Last Dance è una serie che parla di una squadra. Di quella squadra lì, grandissima e inimitabile. Dove per squadra s'intende Jordan in tutta la sua inamovibile e fondamentale centralità, certo, ma anche tutto il resto. Un resto che non è anche fatto dai Pippen, i Rodman e i Kerr, e tutti gli altri. E ancora, anche da coach Phil Jackson, ma anche dal general manager Jerry Krause e dal proprietario Jerry Reinsdorf (che poi è anche l'unico del lotto a essere ancora lì).

The Last Dance racconta anche di tutto quello che il me stesso ragazzino che giocava a basket, non sapeva ancora. Ma che forse - inconsciamente - aveva capito perché ci si era andato in qualche modo embrionale a scontrare. Racconta del fatto che una squadra sportiva è governata da logiche che col solo sport e con l'atletismo hanno a che fare solo relativamente. Logiche che poi sono anche quelle raccontate da Aaron Sorkin e Bennett Miller in Moneyball.

The Last Dance, ancora di più, spiega che la mentalità, la competitività, l'essere vincenti o perdenti dipendono anche da questioni assai più complesse di quello che tutti i giocatori intervistati nella serie chiamano "the game". Racconta e spiega che, in quel decennio cruciale (e non solo per i Bulls, o per il basket), "the game" doveva iniziare a fare i conti con "the business". E che "the business avrebbe avuto presto il sopravvento su "the game", rendendo squadre e giocatori dei brand, prima ancora di squadre e giocatori.

Ed è incredibile come tutto questo la serie lo racconti con una struttura complessa eppure di eccezionale fluidità, capace di catturarti nella sua rete e di non lasciarti più andare. Con la capacità, modellata su quella di Jordan, di far sembrare facilissime le evoluzioni più incredibili.

Game o business, sport o spettacolo, giocatori o brand, alla fine comunque tutto questo importa molto relativamente. Quello che importa è vedere Michael Jordan fare le sue magie sul campo da gioco, rimanere a bocca aperta, esaltarsi per i gesti atletici eccezionali e per l'epica sportiva che lui e i suoi Bulls sono stati in grado di portare a livelli superiori.

Quello che importa è che, alla fine di ogni puntata, mi viene da pensare che, una volta fuori da questa quarantena, e a dispetto dell'età, della sciatalgia, del ginocchio che mi dà da pensare e dei chili di troppo, è davvero arrivato il momento che io mi rimetta a giocare.

È bene Netflix sappia che, in caso d'infortunio, la riterrò responsabile perlomeno da un punto di vista morale.