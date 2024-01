Air Force One, perché è difficile farne reboot o sequel, parla lo sceneggiatore

News Cinema

Air Force One del 1997, con Harrison Ford presidente USA, eroe d'azione contro il terrorista Gary Oldman, fu un grande successo di pubblico. Nel corso degli anni si è parlato di sequel, ora si parla di reboot, ma lo sceneggiatore Andrew Marlowe frena. Ecco perché.

Nel 1997 l'action thriller Air Force One di Wolfgang Petersen, interpretato da Harrison Ford e Gary Oldman, fu un successo notevole: all'epoca si parlò nell'ambiente di un possibile sequel, adesso si vocifera di un reboot, ma parlando con SyFy lo sceneggiatore originale Andrew W. Marlowe ha espresso tutti i suoi dubbi su questo tipo di operazione legata a quel film. E ha spiegato dove fossero e dove siano oggi i problemi.

Air Force One: niente sequel o reboot, ecco le difficoltà per Andrew Marlowe

Andrew W. Marlowe, ultimamente sceneggiatore su serie tv come Castle, Take Two e The Equalizer, fu lo sceneggiatore di Air Force One (1997), grande hit cinematografica di quell'anno, con un Harrison Ford presidente degli Stati Uniti eroe d'azione semi-improvvisato, per osteggiare il terrorista Gary Oldman, che lo prendeva in ostaggio sull'aereo presidenziale. Diretto dall'esperto compianto Wolfgang Petersen, costò 85 milioni di dollari e ne incassò nel mondo 315.156.000 (fonte Boxofficemojo), un grande risultato per la Sony. Ford ricevette il ruolo da un dimissionario ma sportivissimo Kevin Costner, che indicò proprio il collega come interprete ideale, essendo lui più interessato a occuparsi del suo L'uomo del giorno dopo ("Se Harrison non accetta, ne riparliamo tra un anno"). Ce n'era abbastanza per pensare a un sequel negli anni a ridosso dell'uscita, e oggi ovviamente si fantastica su un reboot. Marlowe però frena i facili quanto pericolosi entusiasmi:

Parlammo [di sequel], ci sono sempre sfide con quel tipo di saga. Ti ritrovi con i problemi di Die Hard, ogni volta che John McClane va da qualche parte in vacanza o chissà dove, lì arrivano i terroristi. Quindi ci siamo andati cauti. [...] Non ci siamo mai messi d'accordo su una storia che secondo noi potesse rendere giustizia a quello che avevamo ottenuto col film. L'asticella era incredibilmente alta. [... La struttura] può avere tante variazioni, ma non siamo mai arrivati al punto da rifinirla tanto da dire "Ah, perfetto! Non stiamo ripetendo il primo film, ci stiamo costruendo qualcosa sopra!" [...]

Secondo me siamo in un'epoca in cui si cerca di spremere un marchio che ha riscosso uno straordinario successo. [...] Ma non vogliamo scrivere racconti che campino di rendita, vogliamo fare qualcosa che dia l'idea di avere una ragione di esistere. E quando facemmo il primo, la presidenza e quella posizione non erano caricati di politica come oggi. Per riproporla oggi dovremmo capire come affrontare specifiche sfide che il clima contemporaneo presenta. Ma credetemi, se ne parla ancora.