Agli Independent Spirit Awards Anora vince i premi principali

News Cinema

Si conferma il trend positivo dei premi per Anora, che a questo punto, dopo la vittoria agli Independent Spirit Awards, mette una seria ipoteca sugli Oscar. Stessa cosa per Kieran Culkin e Mikey Madison. Tutti i premi del cinema indipendente.

Continua il trend positivo per Anora di Sean Baker, che, com'era del resto prevedibile, si è aggiudicato i maggiori premi agli Independent Spirit Awards, che premiano il cinema indipendente. Mentre sul versante tv Baby Reindeer ha battuto tutti come migliore serie e con ben tre attori premiati, è toccato al film di Baker portarsi a casa i maggiori riconoscimenti, dopo aver vinto, ricordiamo, il Producers Guild Award e il Directors Guild Award. Un altro riconoscimento importante è andato a Jesse Eisenberg e Kieran Culkin per A Real Pain. Ecco l'elenco dei premiati per il cinema.

Gli Independent Spirit Awards 2025

Miglior film: Anora

miglior opera prima: Dìdl

John Cassavetes Award (per il film fatto con meno di un milione di dollari): Girls Will Be Girls

miglior regista: Sean Baker , Anora

, miglior sceneggiatura: Jesse Eisenberg , A Real Pain

, miglior prima sceneggiatura: Sean Wang , Dìdl

, migliore performance protagonista in un film: Mikey Madison , Anora

, miglior performance non protagonista in un film: Kieran Culkin , A Real Pain

, miglior performance rivelazione in un film: Maisey Stella , My Old Ass

, miglior fotografia: Jomo Fray, Nickel Boys

miglior montaggio: Hansjörg Weissbrich , September 5

, miglior documentario: No Other Land

miglior film internazionale: Flow - Un mondo da salvare

​