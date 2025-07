After the Hunt: ecco il primo trailer del nuovo film di Luca Guadagnino, con Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield

News Cinema

Il nuovo film del regista italiano è un thriller che sarà quasi sicuramente al prossimo Festival di Venezia, interpretato da Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Ecco trailer e trama di After the Hunt, al cinema dal 16 ottobre con Eagle Pictures.

Vi presentiamo qui di seguito il primo trailer ufficiale di After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino. Con tutta probabilità uno dei titoli che andranno a comporre il programma del Festival di Venezia 2025, che verrà annunciato ufficialmente il 22 luglio, After the Hunt è un thriller scritto dall'esordiente Nora Garrett in cui una professoressa che insegna in un college americano è costretta a fare i conti con un passato che non aveva mai rivelato dopo che uno dei suoi colleghi viene accusato di molestie da una delle sue allieve. I tre personaggi sono interpretati rispettivamente da Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, con Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny che vanno a completare le prime linee di un cast davvero notevole.

After the Hunt: il trailer ufficiale

Anche in questo nuovo film Guadagnino torna a collaborare con Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora e Marco Costa per il montaggio, mentre direttore della fotografia è Malik Hassan Sayeed.

After The Hunt uscirà nei cinema italiani il 16 ottobre prossimo, distribuito da Eagle Pictures.