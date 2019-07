Adler Entertainment porta in sala i nuovi film di Emma Thompson, Anna Foglietta, Russell Crowe e Clive Owen

News Cinema

La società di distribuzione vanta anche un asso nella manica con il film naturalistico Ailo.

Il primo appuntamento è per il 29 agosto con Genitori quasi perfetti, la commedia di Laura Chiossone che prende spunto dalle chat di classe che affliggono mamme e papà. Il film si avvale di bravi attori italiani come Anna Foglietta, Elena Radonicich, Marina Rocco, Lucia Mascino e Paolo Calabresi.

Questo è solo l'inizio perché l'offerta di Adler Entertainment per i prossimi mesi è valorizzata dalla commedia drammatica Late Night (arriverà anche il titolo italiano) con Emma Thompson, dal crime The Informer con Clive Owen e Rosamund Pike per la regia di Andrea Di Stefano, dal gangster movie The Kelly Gang con Russell Crowe e, soprattutto, da un mix tra documentario naturalistico e storia narrata intitolato Ailo. Ne abbiamo parlato alle Giornate di Cinema di Riccione con Mattia Della Puppa, Direttore Marketing di Adler Entertainment.