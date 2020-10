Addio Sean Connery, il leggendario attore è morto all'età di 90 anni

News Cinema

Sean Connery, noto per essere stato il primo e, per molti, il miglior James Bond sul grande schermo, è morto oggi all'età di 90 anni. Nel 1988 aveva vinto il suo primo e unico Oscar, nonché un Golden Globe, per la sua interpretazione dell'incorruttibile poliziotto Jim Malone nel film Gli Intoccabili di Brian De Palma.

Sean Connery è morto. Ad annunciare la scomparsa all'età di 90 anni del leggendario attore scozzese è stata la famiglia che lo ha comunicato alla BBC.

Noto soprattutto per essere stato il primo (e per molti il milgiore) James Bond sul grande schermo, Sean Connery non è stato solo l'agente 007. Tra i suoi tanti memorabili ruoli, ricordiamo il suo colonnello Arbuthnot in Assassinio sull'Orient Express del 1974, e la sua interpretazione di un attempato Robin Hood accanto a Audrey Hepburn in Robin e Marian del 1976.

10 anni dopo, nel 1986 ottenne il suo primo prestigioso premio cinematografico, un Bafta per il suo ruolo di Guglielmo da Baskerville ne Il Nome della Rosa di Jean-Jacques Annaud. Quello stesso anno dà il volto a Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, l'immortale maestro di Connor MacLeod nel film culto Higlander.

Nel 1988 arriva finalmente l'Oscar, quello come miglior attore non protagonista per il suo ruolo dell'incorruttibile poliziotto Jim Malone nel film Gli Intoccabili di Brian De Palma.

Nel 1996 la carriera di Sean Connery viene consacrata definitivamente con il Cecil B De Mille Award, consegnato durante la cerimonia dei Golden Globe, premio al quale era stato candidato nel 1990 per il ruolo di Henry Jones senior in Indiana Jones e l'ultima crociata. Prima di ritirarsi definitivamente dal mondo del cinema, nel 2003, Sean Connery prende parte ad altri 5 o 6 film, l'ultimo dei quali è stato La leggenda degli uomini straordinari in cui interpretava il ruolo di Allan Quattermain.