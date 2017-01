Addio alla grande attrice francese Emmanuelle Riva

Purtroppo il numero degli artisti scomparsi in questo primo mese del 2017 si allunga: è morta a 89 anni la leggendaria attrice francese Emmanuelle Riva, interprete di tantissimi film di grande importanza della storia del cinema, in Francia - dove è stata uno dei volti della Nouvelle Vague - e in Italia, cui la legavano le origini (il nonno paterno era italiano). Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 24 febbraio questa straordinaria attrice che per Amour di Michael Haneke con Jean-Louis Trintignant, aveva vinto il César e il BAFTA ed era stata candidata all'Oscar.

La sua passione per la recitazione, che non ha mai abbandonato (due film usciti nel 2016 e uno in post-produzione), era stata divorante e molto precoce. Per coltivarla aveva trovato il coraggio di opporsi alla sua severa famiglia di provincia che l'aveva indirizzata a un mestiere di sarta.

Nel 1953, a 26 anni, si era trasferita a Parigi per perseguire il suo sogno, iniziando subito una carriera teatrale di successo, prima di essere notata a teatro dal regista Alain Resnais che le offre il ruolo di protagonista nel bellissimo Hiroshima Mon Amour, del 1959. Recita in seguito a fianco di Raf Vallone e Annie Girardot in Tra due donne e con Simone Signoret in Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli, suo primo film italiano.

Nel 1960 è la straordinaria interprete di Kapò di Gillo Pontecorvo, candidato all'Oscar come miglior film straniero, nel ruolo di Terese, una giovane internata ebrea ale prese con l'orrore della vita nel lager. Tra i tanti suoi titoli importanti, troppi per citarli tutti, Leon Morin prete di Melville, Il delitto di Therese Desqueyroux (per il quale vinse la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia), Le ore dell'amore di Luciano Salce con Ugo Tognazzi, Gli occhi, la bocca di Marco Bellocchio, Tre colori - Film blu di Kieslowski e ovviamente il trionfo internazionale di Amour.

Emmanuelle Riva, al secolo Paulette Germaine Riva, ha realizzato il sogno di molti artisti, quello di vivere e morire praticamente in scena, in una straordinaria e ininterrotta carriera.