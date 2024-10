Renato Casaro: L'uomo che ha disegnato il cinema, inaugurata la mostra per la Festa del cinema di Roma

News Cinema

Alla casa del Cinema di Roma e lungo via Veneto i poster creati dal pittore del cinema, Renato Casaro, nella mostra inaugurata il 15 ottobre in occasione della Festa del Cinema.

Si è inaugurata oggi alla presenza dell'artista alla Casa del Cinema di Roma, dove sarà a disposizione dei visitatori gratuitamente fino al 27 ottobre, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, la mostra "Renato Casaro: l'uomo che ha disegnato il cinema", dedicata al celebre illustratore trevigiano, a cura di Monica Vallerini. Oltre alle locandine esposte, appartenenti alla collezione di Casaro, la sua arte sarà celebrata in via Veneto, con la riproduzione gigante di suoi celebri manifesti, e all'Hotel St. Regis, che esporrà 6 opere, copie di originali della collezione del maestro.

Renato Casaro e il cinema

Nato a Treviso nel 1935, Renato Casaro, pittore di cinema, è conosciuto come "l'ultimo dei cartellonisti", esponente di un'epoca in cui un'immagine creata da un artista sapeva rendere alla perfezione lo spirito di un film, prima che Photoshop e il digitale spodestassero la creatività in favore di poster di più rapido consumo, spesso uguali l'uno all'altro. Casaro inizia il suo percorso artistico nel cinema giovanissimo, appena diciassettenne, e a soli 19 anni si trasferisce a Roma dove apre uno studio a suo nome e firma i più celebri manifesti cinematografici dagli anni Sessanta a oggi, lavorando anche in Germania e con grosse produzioni internazionali, aggiungendo al pennello l'uso dell'aerografo. Tra le sue collaborazioni eccellenti, Francis Ford Coppola, Sergio Leone e i film con Bud Spencer e Terence Hill.