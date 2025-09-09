TGCom24
Home | Cinema | News | Addio a Stuart Craig, scenografo degli Harry Potter, Oscar per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese
Schede di riferimento
Le relazioni pericolose
Anno: 1988
4,4
Le relazioni pericolose
Il paziente inglese
Anno: 1996
4,3
Il paziente inglese
Gandhi
Anno: 1982
3,8
Gandhi
News Cinema

Addio a Stuart Craig, scenografo degli Harry Potter, Oscar per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese

Domenico Misciagna

A 83 anni si è spento il production designer inglese Stuart Craig, veterano del settore con tre Oscar all'attivo (Gandhi Le relazioni pericolose, Il paziente inglese), nonché responsabile delle scenografie nelle saghe di Harry Potter e Animali fantastici.

Addio a Stuart Craig, scenografo degli Harry Potter, Oscar per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese

Undici volte candidato all'Oscar, vincitore per tre volte, una carriera lunga oltre quarant'anni: forse non lo sapete, ma dovete molto allo scenografo e production designer inglese Stuart Craig, deceduto all'età di 83 anni per complicazioni dovute al morbo di Parkinson. Craig cominciò la sua carriera cinematografica alla fine degli anni Sessanta, e in tempi recenti aveva legato il suo talento alla trasposizione delle opere di J. K. Rowling, tra la saga di Harry Potter e quella di Animali Fantastici. Ma prima ci sono stati capisaldi del cinema contemporaneo... Leggi anche Norman Reynolds è morto: addio allo scenografo della saga Star Wars e di Indiana Jones

Stuart Craig, da Elephant Man a Harry Potter, passando per Notting Hill

È stato Neil Lamont, che cominciò a muovere i primi passi nella scenografia assistendolo per Il paziente inglese (1996), a commentare la notizia della morte di Stuart Craig, uno dei nomi più riveriti nel campo del production design cinematografico, da decenni a questa parte. Lamont ha scritto: "L'esperienza che ebbi su quel film non solo mi concesse di vedere il talento di Stuart, i suoi bozzetti bellissimi, le sue matite e la sua visione, ma anche il modo in cui si muoveva nella vita, nello studio, in auto, nei ristoranti. Un vero gentleman, pieno di grazia, gentilezza e umiltà. Scommetto che, a chiunque aveste chiesto con quale designer avrebbe voluto lavorare di più, al 100% vi avrebbe risposto: Stuart Craig. Chiunque l'abbia incontrato, non l'ha dimenticato."
Nato a Norfolk nel 1942, Craig iniziò a lavorare nel settore tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, con un primo lavoro da production designer per il film di fantascienza Saturn 3 (1980). Da quel momento in poi, ha incrociato opere tuttora molto amate e nella maggior parte dei casi davvero senza tempo: The Elephant Man (1980, candidatura), Gandhi (1982, Oscar), Mission (1986, candidatura), Le relazioni pericolose (1988, Oscar), Charlot (1992, candidatura), Il paziente inglese (1996, Oscar), Notting Hill (1999), per poi occuparsi di tutti i film della saga di Harry Potter (che gli fruttarono quattro candidature) e degli Animali Fantastici (è stato candidato per il primo capitolo). Il suo ultimo lavoro è stato proprio su Animali Fantastici: I segreti di Silente (2022).

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Le relazioni pericolose
Anno: 1988
4,4
Le relazioni pericolose
Il paziente inglese
Anno: 1996
4,3
Il paziente inglese
Gandhi
Anno: 1982
3,8
Gandhi
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La riunione di condominio: gli inquilini di un palazzo sono pronti a darsi battaglia in una clip in anteprima esclusiva
news Cinema La riunione di condominio: gli inquilini di un palazzo sono pronti a darsi battaglia in una clip in anteprima esclusiva
Gigi Hadid ha sostenuto il provino per Rapunzel nel live-action cancellato di Disney
news Cinema Gigi Hadid ha sostenuto il provino per Rapunzel nel live-action cancellato di Disney
Come ti muovi, sbagli: la recensione del nuovo film di Gianni Di Gregorio
recensione Cinema Come ti muovi, sbagli: la recensione del nuovo film di Gianni Di Gregorio
Michael Caine a 92 anni sospende la pensione per Vin Diesel, riprendendo un personaggio già interpretato
news Cinema Michael Caine a 92 anni sospende la pensione per Vin Diesel, riprendendo un personaggio già interpretato
Addio a Stefano Benni, scrittore simbolo di una generazione (con un piedino anche nel cinema)
news Cinema Addio a Stefano Benni, scrittore simbolo di una generazione (con un piedino anche nel cinema)
Peaky Blinders: The Immortal Man, Cillian Murphy confessa cosa l'ha spinto a tornare nei panni di Tommy Shelby
news Cinema Peaky Blinders: The Immortal Man, Cillian Murphy confessa cosa l'ha spinto a tornare nei panni di Tommy Shelby
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 9 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 9 Settembre, in prima serata
The Last Witch Hunter avrà un sequel con Vin Diesel
news Cinema The Last Witch Hunter avrà un sequel con Vin Diesel
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Un uomo da vendere
Indian - La grande sfida
Suicide Squad
Tiramisù
Il piacere è tutto mio
Ricomincio da me
Django
La Doppia Vita di Madeleine Collins
The Menu
Poli Opposti
Bohemian Rhapsody
I gemelli
Film stasera in TV