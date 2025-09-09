Addio a Stuart Craig, scenografo degli Harry Potter, Oscar per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese

News Cinema

A 83 anni si è spento il production designer inglese Stuart Craig, veterano del settore con tre Oscar all'attivo (Gandhi Le relazioni pericolose, Il paziente inglese), nonché responsabile delle scenografie nelle saghe di Harry Potter e Animali fantastici.

Undici volte candidato all'Oscar, vincitore per tre volte, una carriera lunga oltre quarant'anni: forse non lo sapete, ma dovete molto allo scenografo e production designer inglese Stuart Craig, deceduto all'età di 83 anni per complicazioni dovute al morbo di Parkinson. Craig cominciò la sua carriera cinematografica alla fine degli anni Sessanta, e in tempi recenti aveva legato il suo talento alla trasposizione delle opere di J. K. Rowling, tra la saga di Harry Potter e quella di Animali Fantastici. Ma prima ci sono stati capisaldi del cinema contemporaneo...

Stuart Craig, da Elephant Man a Harry Potter, passando per Notting Hill