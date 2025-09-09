Addio a Stuart Craig, scenografo degli Harry Potter, Oscar per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese
A 83 anni si è spento il production designer inglese Stuart Craig, veterano del settore con tre Oscar all'attivo (Gandhi Le relazioni pericolose, Il paziente inglese), nonché responsabile delle scenografie nelle saghe di Harry Potter e Animali fantastici.
Undici volte candidato all'Oscar, vincitore per tre volte, una carriera lunga oltre quarant'anni: forse non lo sapete, ma dovete molto allo scenografo e production designer inglese Stuart Craig, deceduto all'età di 83 anni per complicazioni dovute al morbo di Parkinson. Craig cominciò la sua carriera cinematografica alla fine degli anni Sessanta, e in tempi recenti aveva legato il suo talento alla trasposizione delle opere di J. K. Rowling, tra la saga di Harry Potter e quella di Animali Fantastici. Ma prima ci sono stati capisaldi del cinema contemporaneo... Leggi anche Norman Reynolds è morto: addio allo scenografo della saga Star Wars e di Indiana Jones
Stuart Craig, da Elephant Man a Harry Potter, passando per Notting Hill
È stato Neil Lamont, che cominciò a muovere i primi passi nella scenografia assistendolo per Il paziente inglese (1996), a commentare la notizia della morte di Stuart Craig, uno dei nomi più riveriti nel campo del production design cinematografico, da decenni a questa parte. Lamont ha scritto: "L'esperienza che ebbi su quel film non solo mi concesse di vedere il talento di Stuart, i suoi bozzetti bellissimi, le sue matite e la sua visione, ma anche il modo in cui si muoveva nella vita, nello studio, in auto, nei ristoranti. Un vero gentleman, pieno di grazia, gentilezza e umiltà. Scommetto che, a chiunque aveste chiesto con quale designer avrebbe voluto lavorare di più, al 100% vi avrebbe risposto: Stuart Craig. Chiunque l'abbia incontrato, non l'ha dimenticato."
Nato a Norfolk nel 1942, Craig iniziò a lavorare nel settore tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, con un primo lavoro da production designer per il film di fantascienza Saturn 3 (1980). Da quel momento in poi, ha incrociato opere tuttora molto amate e nella maggior parte dei casi davvero senza tempo: The Elephant Man (1980, candidatura), Gandhi (1982, Oscar), Mission (1986, candidatura), Le relazioni pericolose (1988, Oscar), Charlot (1992, candidatura), Il paziente inglese (1996, Oscar), Notting Hill (1999), per poi occuparsi di tutti i film della saga di Harry Potter (che gli fruttarono quattro candidature) e degli Animali Fantastici (è stato candidato per il primo capitolo). Il suo ultimo lavoro è stato proprio su Animali Fantastici: I segreti di Silente (2022).