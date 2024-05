Addìo a Richard Sherman, dietro alle canzoni di Mary Poppins, La spada nella roccia e tanti altri

News Cinema

Richard M. Sherman, deceduto a 95 anni, è stato con suo fratello Robert B. Sherman coautore di alcune delle canzoni Disney più celebri, come quelle di La spada nella roccia e Mary Poppins: insieme furono tra i collaboratori più fidati e amati da Walt Disney stesso.

Possiamo scommettere che il 99% di voi, leggendo questa notizia, ha in testa almeno una delle sue canzoni: è morto all'età di 95 anni, un anno dopo il suo ultimo contributo alla Disney per il corto Once Upon a Studio, il compositore e paroliere Richard M. Sherman, che con suo fratello Robert B. Sherman formò un duetto dietro alle canzoni mitiche di film come Mary Poppins e Gli Aristogatti. Erano collaboratori stretti di Walt Disney, che li considerò una parte fondamentale dello studio e della sua poetica, da loro incarnata per un decennio.





Richard M. Sherman e la sua "gioia di vivere contagiosa" (Pete Docter, CCO Pixar)

Suo fratello Robert B. Sherman l'aveva preceduto nel 2012, ora anche Richard M. Sherman non è più tra noi. Per gli appassionati e per il pubblico erano sempre stati "I fratelli Sherman", che mossero i primi passi professionali nel mondo della musica negli anni Cinquanta, ansiosi di seguire le orme del papà Al Sherman, a sua volta compositore. Richard & Robert esplosero con le canzoni "Gold Can Buy Anything (But Love)" cantata da Gene Autry nel 1951 e "Tall Paul" (1959) cantata da Annette Funicello. Il successo incuriosì Walt Disney, che li volle nello studio a partire dal 1961. Da lì scattò un'intesa vincente tra il fondatore e i due spiritosi artisti, che cominciarono a comporre per film dal vero e animati, nonché per la tv e per il parco a tema di Disneyland. Tra i primi lavori alla Disney, non andrebbe dimenticato il corto nomination all'Oscar con Pico De Paperis A Symposium on Popular Songs (1962) di Bill Justice, cavalcata scatenata attraverso la tradizione musicale americana, alla quale gli Sherman contribuirono anche in sceneggiatura.





Impossibile dimenticare le loro canzoni per La spada nella roccia (1963), Il libro della giungla (1967, anche se "Lo stretto indispensabile" non era loro), i primi Winnie Pooh, Gli Aristogatti (1970) e Pomi d'ottone e manici di scopa (1971). Naturalmente un posto d'onore spetta però a Mary Poppins (1964), dove le canzoni erano e rimangono una parte così integrante del film, che giustamente portarono al duetto due premi Oscar, uno per le musiche e l'altro per la migliore canzone, "Chim Chim Cher-ee", in italiano "Cam-Caminì". Il loro ruolo nella lavorazione del mito fu adeguatamente celebrato da B. J. Wong e Jason Schartzmann, che interpretarono rispettivamente Robert e Richard in Saving Mr. Banks (2013), il film sul rapporto conflittuale tra Walt (Tom Hanks) e la scrittrice Travers (Emma Thompson).

Nei primi anni Settanta interruppero la loro collaborazione continuativa con la Disney, però non mancarono di fare capolino ogni tanto, per esempio con una canzone originale per T come Tigro (2000, ultimo loro lavoro cinematografico in coppia), poi - nel caso del solo Richard - con l'esecuzione al piano di "Sempre Sempre Sempre" (Feed the Birds). È successo proprio l'anno scorso per il cortometraggio Once Upon a Studio, celebrazione dei 100 anni dell'azienda: pare che la ninna-nanna che Mary Poppins cantava ai bambini fosse la canzone preferita di Walt.