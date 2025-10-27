Addio a Bjorn Andresen, il "ragazzo più bello del mondo", da Morte a Venezia a Midsommar

News Cinema

E' morto a soli 70 anni Björn Andrésen, lanciato da Morte a Venezia di Luchino Visconti, che ne ha segnato in negativo la vita e la carriera. A lui era dedicato il documentario Il ragazzo più bello del mondo. La sua ultima apparizione in Midsommar.

Ci colpisce particolarmente la notizia, diffusa stamani, della morte sabato 25 a soli 70 anni di Björn Andrésen, scelto da Luchino Visconti come protagonista dall'efebica bellezza nel ruolo di Tadzio in Morte a Venezia, che a soli 15 anni lo catapultò al centro di un'attenzione che non desiderava e che lo segnò per tutta la vita. A dare la notizia della sua morte, di cui non è stata rivelata la causa, è stato il regista Kristian Petri. La sua tragica storia, coi traumi e i lutti che lo hanno segnato - il padre morto in un incidente quando era piccolo, la madre suicida quando aveva 10 anni, una nonna ambiziosa e manipolatrice e un figlio neonato morto - portandolo all'alcolismo, tornò al centro dell'attenzione nel 2021 proprio grazie al bellissimo e triste documentario di Kristian Petri e Kristina Lindström, intitolato appunto Il ragazzo più bello del mondo, come lo aveva definito Visconti, distribuito in Italia da Wanted dopo la vittoria al Sundance Film Festival. Nel film, gli autori e Andrésen accusavano apertamente Visconti di aver dato il giovane e ingenuo Bjorn in pasto al pubblico, in modo sprezzante, come si vedeva in una clip in cui il regista lo presentava al pubblico del festival di Cannes.

La triste parabola di Björn Andrésen

Dopo Morte a Venezia, Andrésen fu costretto a partecipare ad una serie di eventi che non comprendeva né desiderava, tra cui una estenuante tournée in Giappone, dove i fan erano letteralmente impazziti per lui, tanto che la mangaka Riyoko Ikeda si ispirò a lui per disegnare il volto di Lady Oscar. A spingerlo ad una carriera cui non era interessato e ad accompagnarlo al provino fu la nonna, dando il via a una serie di eventi dolorosi e incomprensibili per il giovane Bjorn, portato a 16 anni in un locale gay e guardato da uomini adulti, come raccontò in seguito, "come un pezzo di carne". Nel 2003 al Guardian aveva dichiarato di essersi sentito come "un animale esotico in gabbia" e che se avesse potuto parlare da grande con Visconti lo avrebbe mandato a quel paese, perché il regista se ne era sempre fregato di lui e dei suoi sentimenti. Nella stessa intervista aveva dichiarato: "Non ho mai visto così tanti fascisti e stronzi come nel cinema e nel teatro. Luchino era una specie di predatore intellettuale che avrebbe sacrificato qualsiasi cosa e qualunque persona per il lavoro", aggiungendo che Morte a Venezia "ha incasinato parecchio la mia vita" e lamentandosi del fatto che sarebbe stato ricordato proprio per quel film. Pianista e musicista, aveva continuato la carriera, apparendo al cinema e alla tv svedese in altri lavori, ricoprendo il suo ruolo più popolare in Midsommar di Ari Aster, dove era l'anziano che si sacrifica in una scena molto forte del film.