Adagio: il trailer italiano del nuovo film di Stefano Sollima

Conclusione ideale della trilogia criminale romana del regista, Adagio arriverà nei cinema il 14 dicembre con Vision Distribution dopo essere stato presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia 2023. Ecco il trailer e la trama di Adagio.

Dopo due film girati negli Stati Uniti (Soldado e Senza rimorso) e due episodi della serie ZeroZeroZero, Stefano Sollima torna al cinema pensato e fatto in Italia con il film che in qualche modo conclude la trilogia romana violenta e criminale di ACAB e Suburra: dal 14 dicembre al cinema arriva Adagio, il nuovo film del regista che vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Gianmarco Franchini, Francesco Di Leva, Lorenzo Adorni, Silvia Salvatori.

Scritto dallo stesso Sollima con Stefano Bises Adagio, che è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2023 racconta una storia che, in qualche modo, va a anche a intrecciarsi col mondo raccontato da Sollima nella serie Romanzo criminale. Una storia così sintetizzata nella sua trama ufficiale:

Manuel, un ragazzo di sedici anni, cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare. Si ritrova così inseguito dai ricattatori che si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone. Manuel capisce di essere invischiato in qualcosa che è più grande di lui e sarà costretto a chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.

Ecco cosa ha dichiarato Sollima su questo suo nuovo film:

"Dopo le esperienze all’estero, finalmente sono tornato a raccontare la mia città. Roma è cambiata e anch’io. L’ho osservata con occhi diversi percorrendo le sue strade con un altro passo. Un adagio. In questo film racconto il declino inesorabile, struggente, di tre vecchie leggende della Roma criminale alla ricerca di una redenzione impossibile. Ma c'è uno spiraglio di luce. La nuova generazione."