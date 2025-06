Abraham's Boys: A Dracula Story, il trailer del film di vampiri da un racconto di Joe Hill con Titus Welliver

News Cinema

Diretto da Natasha Kermani, arriva nei cinema americani Abraham's Boys: A Dracula Story, un nuovo horror tratto da un racconto di Joe Hill. Nel cast l'amato Bosch televisivo, Titus Welliver.

A quanto pare, dopo suo padre Stephen King, anche Joe Hill è destinato a vedere molti dei suoi lavori trasposti al cinema. Dopo il recente Black Phone, di cui a breve uscirà il sequel, tocca stavolta a Abraham's Boys: A Dracula Story, trasformato in un film con la regia di Natasha Kermani, che arriverà nei cinema americani il prossimo 11 luglio. Si tratta ovviamente di una storia a tema vampesco, al cui centro ci sono i figli di Abraham Van Helsing, interpretato da Titus Welliver. Questo è il trailer originale.

Abraham's Boys: A Dracula Story. La trama e il cast

In Abraham’s Boys: A Dracula Story, Max e Rudy Van Helsing hanno trascorso la vita secondo le regole severe e iperprotettive del padre Abraham. Ignari del suo oscuro passato, non riescono a comprendere il suo comportamento sempre più paranoico e imprevedibile. Ma quando iniziano a scoprire le violente verità del rapporto del padre con Dracula, il loro mondo si sgretola, costringendoli ad affrontare la spaventosa eredità che non avrebbero dovuto avere. Nel cast, oltre a Welliver, ci sono Jocelin Donahue, Aurora Perrineau, Judah Mackey e Brady Hepner e noi speriamo che questo film arrivi anche nei nostri cinema.