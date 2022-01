A Manual For Cleaning Women: Cate Blanchett protagonista del film inglese di Pedro Almodóvar

News Cinema

Per il suo primo film non spagnolo Pedro Almodóvar avrà come interprete principale Cate Blanchett, che sarà anche produttrice. Il regista è al settimo cielo per la collaborazione.

Nel suo curriculum di attrice Cate Blanchett potrà inserire con orgoglio una collaborazione con Pedro Almodóvar. Il regista spagnolo la dirigerà infatti in A Manual For Cleaning Women, il suo primo film in lingua inglese. La Blanchett sarà anche produttrice con la sua Dirty Film e sembra che il regista abbia cominciato da poco a sviluppare il progetto.

Cosa sappiamo di A Manual For Cleaning Women

A Manual for Cleaning Women è basato sul libro di Lucia Berlin "La donna che scriveva racconti", che raccoglie, in tante piccole storie, le vicende di una variegata e a volte stramba galleria di individui: poeti, infermieri, indiani male in arnese, donne delle pulizie, alcolisti, musicisti, ragazze minorenni incinte e così via. Il fil rouge fra i vari racconti è la voce narrante/ scrittrice, che rivela qualcosa della sua non facile vita attraverso situazioni e personaggi. Inizialmente Pedro Almodóvar pensava di scrivere in lingua spagnola per un film da girare in patria, ma quando è arrivata Cate Blanchett, le cose sono cambiate.

Ovviamente Almodóvar non vede l'ora di dirigere l'attrice Premio Oscar. Durante un'intervista a Empire ha dichiarato in proposito: "L'idea di lavorare con Cate è fantastica, semplicemente la adoro. L'ammiro moltissimo e la trovo perfetta per il ruolo". L'ultimo film di Pedro Almodóvar è Madres Paralelas, con una sempre strepitosa Penélope Cruz.