A Different Man, una clip in anteprima esclusiva del film con Sebastian Stan

Arriva nei cinema italiani dal 20 marzo, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures, questa produzione A24 presentata in concorso nel 2024 al Festival di Berlino, dove Sebastian Stan ha vinto il premio come miglior interprete. Vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva di A Different Man.

Candidato all'Oscar 2025 come miglior attore protagonista per The Apprentice: Alle origini di Trump, Sebastian Stan ha vinto di recente dei premi importanti - l'Orso d'argento a Berlino e il Golden Globe - per un altro film che si intitola A Different Man, e che vedremo nei nostri cinema dal 20 marzo distribuito da Lucky Red e Universal Pictures.

Produzione A24 che segna l'esordio di Aaron Schimberg, sia sceneggiatore che regista, il film racconta vede Stan nei panni di un uomo di nome Edward, affetto da neurofibromatosi, una malattia che ne deforma gravemente il volto. Questa sua diversità, che pure gli permette di vivacchiare facendo l'attore, lo rende solitario e insicuro. Un giorno nell'appartamento di fronte al suo si trasferisce una giovane e attraente aspirante drammaturga di nome Ingrid (l'attrice norvegese Renate Reinsve), di cui Edward si innamora, illuso dalla sua gentilezza. Quando capisce che il suo aspetto sarà sempre un problema, decide di sottoporsi a una terapia sperimentale che promette di farlo tornare a un aspetto "normale". Ma quando tutto questo accade, e finalmente la vita sembra sorridergli, Edward si renderà conto che le cose non sono così semplici e l'incontro con un uomo di nome Oswald, brillante e di successo nonostante sia affetto anche lui da neurofibromatosi (e interpretato da Adam Pearson, realmente affetto dalla malattia), farà andare tutto in cortocircuito.

In questa clip che vi proponiamo in anteprima esclusiva, un momento chiave di A Different Man, nel quale la vita del personaggio di Stan inizia a mostrare le prime crepe dopo l'incontro con Oswald.

A Different Man: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film con Sebastian Stan - HD