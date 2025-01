A Complete Unknown, Timothée Chalamet ha preso 10 chili per interpretare Bob Dylan: "Che ci crediate o no, ero più magro"

News Cinema

Oltre a imparare a suonare chitarra e fisarmonica e a cantare con voce nasale, Timothéé Chalamet ha dovuto guadagnare 10 chili per essere un perfetto Bob Dylan in A Complete Unknown.

Che cosa non è stato ancora detto su A Complete Unknown, il film di James Mangold su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet? Ben poco, visto il successo di quello che alcuni definiscono non a torto un musical. Oltre alle recensioni per la maggior parte positive, il film ha ottenuto 8 candidature agli Oscar 2025, di cui alcune piuttosto importanti: miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), miglior attore non protagonista (Edward Norton) e miglior attrice non protagonista (Monica Barbaro). Ora, la novità di oggi riguarda colui che con grande umiltà e impegno si è trasformato in Bob Dylan e che ha dovuto quindi impegnarsi su più fronti.

Dieci chili in più per Timothée Chalamet

La performance di Timothée Chalamet in A Complete Unknown è formidabile, non c'è bisogno di ripeterlo. L'attore ha imparato a suonare la chitarra e l'armonica e ha cantato con una voce non troppo dissimile da quella del "menestrello di Duluth", ma di tutto questo siamo già al corrente. Giunge invece inaspettata alle nostre orecchie la notizia che Timmy - come alcuni lo chiamano - è ingrassato di 10 chili per somigliare di più al suo personaggio. Qualcuno commenterà che il Dylan raccontato da Mangold è piuttosto magrolino. Ebbene, Chalamet lo è ancora di più, come lui stesso ha spiegato durante un'intervista a NPR.

Ho studiato Dylan dalla A alla Z. Ho fatto tutto ciò che andava fatto, sia da un punto di vista fisico che comportamentale. C'è una cosa però di cui non ho parlato molto, e cioè che ho anche dovuto metter su 10 chili, perché, che ci crediate o no, ero più magro del personaggio.

Se ben ricordate, non troppo tempo fa Timothée Chalamet aveva raccontato che agli inizi della sua carriera gli dicevano sempre che era troppo magro e che, per affermarsi, doveva assolutamente guadagnare ciccia e muscoli. Determinato a rimanere se stesso, l'attore ha rivolto il suo interesse al cosiddetto cinema d'autore: quello di Chiamami col tuo nome, Lady Bird e Beautiful Boy. In questi film Chalamet ha trovato il suo ritmo e ha acquistato sempre maggiore fiducia nelle sue possibilità, oltre a rubare il cuore delle giovanissime, di cui è diventato un'icona. Poi sono arrivati i "filmoni", a cominciare da Wonka, Dune e Dune - Parte Due. E che dire delle nomination ai premi più prestigiosi? A 29 anni la star è alla seconda nomination agli Academy Awards (la prima è arrivata nel 2018 per Chiamami col tuo nome).

Tra i progetti futuri di Timothée Chalamet c'è Marty Supreme, il film di Josh Safdie ispirato alla vita del giocatore professionista di ping-pong Marty Reisman. Lo aspettiamo con curiosità e un pizzico di emozione.