A cinque anni dalla scomparsa ricordiamo Milos Forman con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il regista due volte premio Oscar ha diretto capolavori che inneggiano alla libertà di pensiero ed espressione. Ecco i suoi film in streaming che non si dimenticano.

Il 13 aprile di cinque anni fa moriva all’età di 86 anni il grande Milos Forman. Dopo essere stato uno degli autori di punta nella natìa (allora) Cecoslovacchia, Forman è emigrato negli Stati Uniti all’epoca della repressione sovietica della Primavera di Praga nel 1968. A Hollywood il regista è diventato cantore unico e sensibile di personaggi quasi sempre relegati ai margini del tessuto sociale, per le ragioni più disparate. I suoi protagonisti, come dimostrano i cinque film in streaming qui sotto, rappresentano personalità troppo vitali ed energetiche per accomodarsi in un ambiente ipocrita, conservatore se non addirittura castrante. Da qui la necessità di una libertà di espressione che si trasforma in lotta contro il sistema, anche quando si sa di essere destinati alla sconfitta. Manca purtroppo all’appello delle piattaforme Man on the Moon (1999), biopic dedicato al comico Andy Kaufman interpretato da uno straordinario Jim Carrey. Sarebbe entrato senza alcun dubbio nella nostra selezione. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Milos Forman

Qualcuno volò sul nido del cuculo

Hair

Ragtime

Amadeus

Larry Flynt - Oltre lo scandalo

Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)

Il film che ha ridefinito le regole. Traendolo dal romanzo omonimo di Ken Kesey, Forman costruisce un universo cinematografico angusto e soffocante, specchio preciso della società esterna. Qualcuno volò sul nido del cuculo è il manifesto di una generazione di ribelli, con Jack Nicholson che sforna l’interpretazione degna di entrare di diritto nella leggenda. Con lui Louise Fletcher, Danny De Vito, Brad Dourif. Cinque premi Oscar: film, regia, attore protagonista, attrice protagonista, adattamento. Forman si afferma come cineasta senza compromessi, con un capolavoro indiscutibile. Magnifica colonna sonora di Jack Nitzsche. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Hair (1979)

Il progetto successivo di Forman è un altro film che segna una generazione. Un musical destinato a diventare oggetto di culto, simbolo della contestazione giovanile e della voglia di cambiare il mondo che pervase gli anni precedenti. Hair è interpretato tra gli altri da John Savage, Treat Williams e una superba Beverly D’Angelo. Canzoni e coreografie vertiginose per un’opera non sempre centrata ma totalmente in linea col discorso poetico del cineasta: ancora una volta outcast, ancora una volta spiriti che anelano libertà. Potente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Ragtime (1981)

Un affresco sincero ma anche spietato dell’epoca che segnò grandi cambiamenti nella società americana. Ancora una volta Forman mette in scena i conflitti interni alla società americana con momenti di grande cinema e performance di attori davvero encomiabili. Elizabeth McGovern da nomination all’Oscar regala poi a Ragtime la dolcezza e l’eleganza degne delle attrici di classe. Tratto dal romanzo-manifesto di E.L. Doctorow, un film molto difficile da definire, complesso e affascinante. Nel cast anche il decano James Cagney. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Amadeus (1984)

Altri otto premi Oscar tra cui quelli per film, regia, attore protagonista e sceneggiatura non originale. Adattamento del testo di Peter Schaffer, Amadeus è l'ennesimo ritratto di una figura in chiaroscuro, un genio anticonfromista che non riesce ad adattarsi al mondo che lo circonda. Tom Hulce e F. Murray Abraham sono eccelsi protagonisti di un film sfarzoso quanto funebre, un grande spettacolo di costumi e scenografie che racconta di morte, paura dell’oblio, gelosia e peso del talento. Cupissimo e prodigioso. Non il miglior film di Forman, ma comunque ipnotico. Disponibile su CHILI.

Larry Flynt - Oltre lo scandalo (1996)

La biografia cinematografica dedicata al fondatore della rivista per adulti Hustler è un prodigio di inventiva incastonata in una messa in scena da film classico. Woody Harrelson come protagonista è semplicemente irresistibile, Courtney Love e Edward Norton a supporto efficacissimi. Larry Flynt - Oltre lo scandalo trionfa a Berlino e ottiene la nomination all’Oscar per la regia e l’attore protagonista. Altro inno alla libertà di espressione, che per Forman è un requisito fondamentale per un mondo democratico. Film bellissimo e stratificato. Disponibile su CHILI, Google Play.