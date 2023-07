5 tra i migliori film interpretati da Benedict Cumberbatch che trovate in streaming

News Cinema

Compie oggi 47 anni l'attore candidato due volte all'Oscar. Lanciato dallo Sherlock Holmes televisivo, Cumberbatch è diventato una star del grande schermo anche grazie ai film in streaming che trovate qui sotto.

Quando riesce a trovare personaggi capaci dis timolare la sua personalità e lo costringono a sfide artistiche non scontate - il che significa gravitare lontano dall’universo della Marvel che secondo noi lo ha fin troppo tenuto impegnato in questi anni - Benedict Cumberbatch si dimostra uno degli attori più completi dei nostri tempi. La sua capacità di andare sopra le righe e rimanere comunque credibile si sposa infatti con una presenza scenica che possiede qualcosa di unico, personale. E almeno in uno dei film in streaming qui sotto elencati Cumberbatch ha dimostrato anche una capacità di “contenere” il proprio personaggio per renderlo ancora più inquietante e stratificato. Prima di lasciarvi alla solita Top5 dell’attore inglese che compie oggi 47 anni, vi consigliamo di recuperare anche la sua serie TV Patrick Melrose e andare oltre il folle pilot. Non vi deluderà. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Benedict Cumberbatch

La talpa

Into Darkness - Star Trek

The Imitation Game

Doctor Strange

Il potere del cane

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

Il primo ruolo di rilievo per Cumberbatch arriva in quella che consideriamo la migliore spy-story del cinema contemporaneo. Un Gary Oldman perfetto si mette al timone de La talpa, scritto e diretto con una finezza di introspezione che lo rende tesissimo. Colin Firth, Mark Strong, Tom Hardy, John Hurt e molti altri grandi attori britannici per una storia che rende onore alla grandezza di John Le Carré. Nomination all’Oscar per il miglior attore protagonista e l’adattamento, ma ne avrebbe meritate moltissime di più. Bellissimo e struggente. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Into Darkness - Star Trek (2013)

Into Darkness - Star Trek: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Ecco un film in cui il villain si mangia letteralmente il resto del cast con la sua prova di strepitoso carisma. Il Khan di Cumberbatch diventa un personaggio quasi shakespeariano, e la scena dello svelamento diventa il centro emotivo dell'intera storia. J.J. Abrams dirige Into Darkness - Star Trek con perizia e ottimo senso dello spettacolo mainstream, ma dobbiamo ammettere che senza Cumberbatch il film non sarebbe stato davvero lo stesso. Maestoso e sfrontato. Bravissimo. Disponibile su CHILI, Paramount +.

The Imitation Game (2015)

The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

La prima nomination all’Oscar arriva per Cumberbatch grazie al sentito biopic dedicato ad Alan Turing. La prima parte di The Imitation Game è davvero un film riuscito, pieno di ritmo e di personaggi dotati di una loro profondità. A supporto un gruppo di attori notevole, in cui spiccano Matthew Goode e Charles Dance. Qualche ovvietà nella seconda parte frena la potenza emozionale di un film in cui Cumberbatch riesce a brillare di luce propria. Prova di spessore, sottile e sfumata quando serve. Da vedere per ammirarlo. Disponibile su Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Doctor Strange (2016)

Doctor Strange: Secondo trailer ufficiale italiano - HD

L’esordio nell’universo della Marvel arriva con il cinecomic diretto dallo specialista dell’horror Scott Derrickson. E si vede, in quanto Doctor Strange in molti momenti possiede una cupezza estranea a questo tipo di produzioni. Molto merito va attribuito anche al perfido e affascinante antagonista Mads Mikkelsen, attore di eguale statura. Insomma ci si diverte con un film leggermente diverso dagli standard della casa di produzione, che possiede la solita retorica ma anche qualcosa di personale. Cumberbatch migliorerà nel ruolo con i film successivi. Disponibile su Google Play, Disney +.

Il potere del cane (2021)

Questo è senza dubbio il capolavoro di Benedict Cumberbatch, un personaggio pieno di contraddizioni e di violenza psicologica data e subita. Una figura malefica e ipnotica, che l’attore tratteggia con una verità e una durezza impressionante a loro modo anche commoventi. La seconda nomination all’Oscar doveva essere tramutata in statuetta. Il potere del cane viene diretto da Jane Campion con una precisione e una forza di penetrazione incredibili, che lo rendono forse il miglior film dell’anno. Jesse Plemons, Kirsten Dunst e Cody Smith-McPhee tutti bravissimi. Film portentoso. Disponibile su Netflix.