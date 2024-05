5 film in streaming dedicati a Ryan Reynolds, protagonista di IF - Gli amici immaginari

News Cinema

La star di Deadpool e del prossimo Deadpool & Wolverine torna al cinema grazie al film di John Krasinski. Ecco i suoi migliori film in streaming.

Dal momento che torna nelle sale italiane come protagonista di IF - Gli amici immaginari, vogliamo dedicare i consueti cinque film in streaming a Ryan Reynolds. Negli ultimi anni l’attore si è imposto come star hollywoodiana di prima grandezza in una serie di enormi successi commerciali, sfruttando al meglio la sua innata simpatia e lo spiccato gusto per la commedia, sia essa per famiglie che più “adulta”. Ecco dunque i titoli con cui vogliamo celebrare Reynolds, in attesa di vederlo tornare al cinecomic con Deadpool & Wolverine. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ryan Reynolds

Blade: Trinity

Smokin’ Aces

Safe House - Nessuno è al sicuro

Deadpool

Spirited - Magia di Natale

Blade: Trinity (2004)

Primo ruolo di un certo peso nel terzo capitolo della saga action/horror capitanata da Wesley Snipes. Diretto da David S. Goyer, Blade: Trinity chiude sufficientemente bene il franchise, grazie anche alla presenza di una notevole Jessica Biel e del nerboruto Dominic Purcell come villain. Certo siamo dalle parti del popcorn usa e getta, anche un passo indietro rispetto al Blade II di Guillermo Del Toro, ma ci si diverte comunque col giusto ritmo e una ventata di sana ironia portata proprio da Reynolds. Il pubblico gradisce, noi tutto sommato anche. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Smokin’ Aces (2007)

Action-movie in salsa pulp che Joe Carnahan costruisce come una scacchiera, muovendo i vari attori e personaggi dentro un labirinto narrativo ed estetico che possiede un suo fascino guascone. Reynolds certamente non sfigura, tutt’altro. Accanto a lui i migliori sono Jason Bateman e Ray Liotta. Smokin’ Aces è uno di quei lungometraggi che tenta di trasportare la goliardia pulp di Tarantino dentro un modo di produzione maggiormente controllato. Tutto sommato ci riesce, e il divertimento non manca. Un paio di sparatorie sono davvero ben coordinate, e il finale conquista. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Safe House - Nessuno è al sicuro (2012)

Safe House - Nessuno è al sicuro: Il trailer italiano del film

Molta meno ironia - anche se comunque non manca - in questo thriller d’azione dove Reynolds deve vedersela col titano del grande Schermo Denzel Washington. Safe House - Nessuno è al sicuro parte com un film tesissimo e ottimamente calibrato, con almeno un paio di sequenze potenti all’inizio. Man mano che si trasforma maggiormente in un buddy movie con azione l’alchimia tra i due protagonisti si sviluppa nella maniera giusta, anche se la differenza di peso specifico un po’ si nota…Nel cast anche Vera Farmiga e Brendan Gleeson. Enorme successo di pubblico e decisamente meritato, si tratta di un prodotto confezionato da Daniel Espinosa davvero coi fiocchi. Tra i migliori del genere in quegli anni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Deadpool (2016)

Deadpool: Nuovo trailer italiano (Red Band) - HD

Il trionfo personale di Reynolds nei panni del supereroe sboccato e scorrettissimo. Il suo Deadpool diventa immediatamente oggetto di culto per i fan, grazie a un lungometraggio che sa assecondare le caratteristiche sia del personaggio che soprattutto dell’attore. Gina Carano ed Ed Skrein nel cast aumentano il grado di adrenalina, necessità costante per non sprofondare nella commedia fine a se stessa. Il pubblico corre a miriadi, il botteghino esplode e Deadpool diventa un caso cinematografico, e con discreto merito aggiungeremo. Impossibile non ammettere che si ride, e con gusto. Sfizioso nella sua futilità. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Spirited - Magia di Natale (2022)

Spirited - Magia di Natale: Il Trailer Ufficiale del Film Apple TV+ - HD

Semplicemente una delle grandi sorprese dell’anno. Una specie di Scrooge che viene redento dall’anima mia di Will Ferrell in un musical fantastico pieno di trovate, grandi numeri musicali, energia cinematografica da vendere e un cast di contorno che sprigiona energia. Su tutti una Sunita Mani memorabile. Spirited - Magia di Natale davvero mette tutti d’accordo, intrattiene con intelligenza ed enorme senso dello spettacolo per famiglie. Molte scene di culto, un finale del tutto non scontato e un Ryan Reynolds in forma eccelsa. Secondo noi il suo film migliore, e nella Top10 del 2022 senza alcun dubbio, Un tripudio di gioia per cuore e mente. Lo abbiamo amato. Disponibile su Apple Itunes.