3 film da vedere se ti è piaciuto Furiosa: A Mad Max Saga

Dopo Furiosa: A Mad Max Saga, ecco tre proposte di film da recuperare che presentano delle affinità con l'ultimo capitolo della saga di George Miller.

Chi ha apprezzato Furiosa: A Mad Max Saga potrebbe essere alla ricerca di titoli simili, non necessariamente ambientati in un mondo distopico ma che sia affine anche in merito alle tematiche approfondite. Inteso come prequel di Mad Max: Fury Road e ambientato nello stesso universo che George Miller ha lanciato tempo addietro con il primo Mad Max, Furiosa racconta una origin story, quella di una bambina strappata alla sua casa e alla sua famiglia da un’orda di motociclisti guidati dallo spietato Dementus. Una volta cresciuta, Furiosa è una sopravvissuta consumata dalla sete di vendetta che farà di tutto pur di ritrovare Dementus e rimetterlo al suo posto. A seguire vi suggeriremo tre titoli di film affini a Furiosa: A Mad Max Saga per le tematiche affrontate, ma vi suggeriamo di recuperare (qualora non l’aveste già fatto) anche i precedenti due film di Mad Max diretti sempre da George Miller.

1 - Kill Bill

Violenza e sete di vendetta accompagnano e definiscono al meglio Kill Bill, uno dei film più iconici del repertorio di Quentin Tarantino. Film cult, dispone anche di un sequel. La protagonista è una spietata e abilissima Uma Thurman e la storia raccontata è impregnata di vendetta, come quella che ha corroso anche Furiosa, al punto che persino Dementus instilla in lei il dubbio di essere fatti della stessa pasta. In Kill Bill, la protagonista è La Sposa. Risvegliatasi dopo quattro anni di coma, scopre di aver perso il bambino che portava in grembo e, per questo, promette vendetta. Fortemente apprezzato, Kill Bill ha avuto anche un sequel, Volume 2.



Kill Bill: volume 1: Il trailer italiano del film di Quentin Tarantino

2 - Doomsday - Il giorno del giudizio

Datato 2008, Doomsday - Il giorno del giudizio è ambientato in un mondo distopico segnato dalla diffusione di un virus letale che pare non avere ancora una cura. Così il governo decide di isolare la Scozia, imponendo una quarantena forzata che risulterà però efficace. Anni dopo, però, la minaccia del virus torna anche a Londra. Così il primo ministro invia un team proprio in Scozia, dove sembrano esserci dei sopravvissuti, per scoprire se esiste una cura. All’interno della zona di quarantena, però, è il caos e il mondo proposto allo spettatore è molto simile per alcuni aspetti a quello di Mad Max, dove trionfa violenza e istinto di sopravvivenza. E non mancano neppure gli inseguimenti in auto e motociclette.



Doomsday: Trailer del film diretto da Neil Marshall, con Rhona Mitra

3 - Waterworld

Terzo ed ultimo film da recuperare per gli appassionati di Furiosa: A Mad Max Saga è Waterworld – Mondo sommerso con protagonista un agguerrito Kevin Costner. Uscito nel 1995, è ambientato in un mondo post-apocalittico dove la Terra è stata colpita da un violento cataclisma. Mariner, un mutante con branchie e piedi palmati, ha una missione: scovare Dryland, una terra integra e diventata il sogno di tutti i sopravvissuti, costretti a sopravvivere in città galleggianti dopo essere state sommerse dall’acqua. Essendo inserito nella classifica dei film più costosi realizzati all’epoca e definito spesso un “flop” per il regista Kevin Reynolds, Waterworld tutto sommato ha riscosso buon successo a livello globale e meritato anche una nomination agli Oscar per il miglior sonoro.