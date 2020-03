3 donne al verde: la vera storia di soldi nel reggiseno che ha ispirato il film

News Cinema

Nella commedia di Callie Khouri Katie Holmes, Queen Latifah e Diane Keaton sono tre ladre provette.

Cosa ci fanno Katie Holmes, Queen Latifah e Diane Keaton insieme nelle secrete della Federal Reserve, dove i soldi semidistrutti e perciò considerati inutilizzabili vengono ridotti i mille pezzettini e buttati via? Semplice, cercano di impedire "lo scempio" per raggranellare quanto necessario a vivere decorosamente. Il film che le vede impegnate in questa non proprio lecita impresa è 3 donne al verde, una commedia del 2008 che la Holmes preferì a Il cavaliere oscuro (sequel di Batman Begins), prendendo il posto della scellerata Lindsay Lohan, originariamente presa in considerazione per la parte della ladruncola più giovane e poi scartata per via dei suoi problemi con alcol e droghe. Le tre attrici insieme funzionano benissimo, e soprattutto la Keaton e la Latifah danno prova di un'eccezionale vis comica. La regia è di Callie Khouri, che ha vinto l'Oscar e il Golden Globe per la sceneggiatura di Thelma & Louise.

3 donne al verde: Il Trailer Ufficiale del Film

3 donne al verde: la storia vera che ha ispirato il film

3 donne al verde è il remake del film britannico per la tv Hot Money (nella foto qui sotto), diretto nel 2001 da Terry Winsor. La vicenda che raccontava era ispirata alle malefatte dei cosiddetti ladri dell’Inceneritore di Laughton, quattro impiegati dell'inceneritore della Bank of England (che si trovava a Laughton) che fra il 1988 e il 1992 si appropriarono di più di 600.000 sterline, salvandole dalla distruzione. Inizialmente la banda contava tre componenti, il cui leader era una certa Christine Gibson, che aveva l'abitudine di nascondere la refurtiva nella biancheria intima. L’ultimo membro arrivato, tale Kevin Winwright, era di bell'aspetto e ricevette subito l'incarico di fare il palo e distrarre i sorveglianti. Nel furto vennero coinvolte le dolci metà dei criminali da strapazzo e tutti quanti, dopo i primi furti, cominciarono a condurre esistenze da ricconi, spendendo in macchine di lusso, motociclette e gioielli. Nel '92 il sogno naufragò: le 4 menti che avevano architettato il diabolico piano furono scoperte e solo una andò incontro a un processo. Le altre vennero costrette a pagare mezzo milione di sterline alla Bank of England.

Le protagoniste di 3 donne al verde c'entrano qualcosa con la Brigata del reggiseno?

Guardando 3 donne al verde qualcuno si è domandato se la vera fonte di ispirazione dei personaggi di Diane Keaton, Katie Holmes e Queen Latifah non siano state le girls della Brassiere Brigade (ovvero la Banda del reggiseno), che nascondevano anche loro i soldi nella biancheria intima. Potrebbe benissimo essere, anche perché, a differenza dei ladri dell'Inceneritore di Laughton e proprio come le protagoniste di 3 donne al verde, erano tutte di sesso femminile. Comunque stiano le cose, la storia di queste furfantelle che appartengono agli anni '50 vale comunque la pena di essere raccontata. In quel di Miami, in Florida, alcune giovani impiegate della Southern Bell Telephone Company cominciarono a celare nei loro reggiseni rotoli di monete. Erano i quarti di dollaro che venivano infilati nei telefoni pubblici e che, dopo essere stati raccolti e messi in una scatola, venivano portati alla Southern Bell. Le ladre - fortuna loro! - avevano il compito di contare i soldi e pensarono bene che, se anche qualche soldino fosse sparito, nessuno se ne sarebbe accorto. Ognuna riusciva a infilare nel reggiseno quattro o cinque rotoli di monete, poi tutte insieme consegnavano il malloppo a un complice che lo faceva uscire dall'edificio. Denunciate dalla cognata di una di loro, diventarono delle eroine grazie alla stampa. Belle, sexy e spregiudicate, fecero quello che molte fanciulle dell'epoca, succubi del volere dei loro mariti, non avrebbero mai osato fare.