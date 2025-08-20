TGCom24
News Cinema

1949: al via il nuovo film di Pawel Pawlikowski con Sandra Hüller, coproduzione in cui è coinvolta l'Italia

Carola Proto

Sandra Hüller e August Diehl sono i protagonisti di 1949, road movie sulla Guera Fredda diretto dal polacco Pawel Pawlikowski. Le riprese sono appena cominciate e nella produzione ci sono le italiane Circle One e Our Films.

1949: al via il nuovo film di Pawel Pawlikowski con Sandra Hüller, coproduzione in cui è coinvolta l'Italia

Sono appena cominciate le riprese di 1949, il nuovo film del regista polacco Paweł Pawlikowski, a cui dobbiamo il bellissimo e pluricanditato agli Oscar Cold War, che ha vinto il Premio per la Regia al Festival di Cannes nel 2018. Prodotto anche dalla nostra Our Film, società del gruppo Mediawan (Italia) in collaborazione con Circle One (Italia), il film è sceneggiato dallo stesso Pawlikowski e da Henk Handloegten e verrà girato tra Polonia, Germania e Italia.

1949 ha un cast importante, di cui fa parte innanzitutto l'attrice tedesca Sandra Hüller, che abbiamo visto ne La zona di interesse e Anatomia di una caduta, film per il quale ha ottenuto la nomination all'Oscar nella categoria Miglior Attrice Protagonista. Al suo fianco troveremo August Diehl (La vita nascosta - Hidden Life e Bastardi senza gloria), Anna Madeley, Devid Striesow, Theo Trebs e Hanns Zischler, nella foto dell'articolo insieme al regista e a Sandra Hüller

I produttori del film sono Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Our Films, Ewa Puszczynska per Extreme Emotions, Jeanne Tremsal ed Edward Berger per Nine Hours, Dimitri Rassam per Chapter2 e Lorenzo Gangarossa per Circle One.

1949: la trama

In 1949 Paweł Pawlikowski prosegue il percorso iniziato con Ida - candidato all'Oscar per il Miglior Film Straniero nel 2015 - e il sopracitato Cold War, parlando di identità, di colpa, della famiglia e dell'amore sullo sfondo dell'Europa del dopoguerra. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Ambientato all'apice della Guerra Fredda, 1949 racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann (Hanns Zischler) e sua figlia Erika (Sandra Hüller), attrice, giornalista e pilota di rally. A bordo di una Buick nera intraprendono un viaggio on the road attraverso una Germania in macerie: da Francoforte, sotto l'influenza statunitense, fino a Weimar, controllata dai sovietici.

Per 1949 Paweł Pawlikowski torna a lavorare con i suoi abituali collaboratori: il direttore della fotografia Łukasz Żal, la costumista Aleksandra Staszko, il montatore Piotr Wójcik, gli scenografi Katarzyna Sobańska e Marcel Sławiński e il compositore Marcin Marsecki.

