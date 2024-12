10 Giorni con i Suoi: la famiglia Rovelli si allarga nel trailer della nuova commedia con Fabio de Luigi

News Cinema

Dopo Dieci giorni senza mamma e Dieci giorni con Babbo Natale, nel 2025 sarà la volta di 10 Giorni con i Suoi. Il ritorno sullo schermo della Famiglia Rovelli, in trasferta in Puglia, si preannuncia tutt'altro che noioso... Ecco il trailer della nuova commedia di Alessandro Genovesi con Fabio de Luigi e Valentina Lodovini, al cinema dal 23 gennaio.

Le disavventure della famiglia Rovelli, capitanata da Carlo (Fabio de Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) hanno convinto il pubblico a tal punto da trasformarsi in una trilogia! Alessandro Genovesi è tornato dietro alla macchina da presa e, dopo 10 giorni senza mamma (2019) e 10 giorni con Babbo Natale (2020), ha diretto 10 Giorni con i Suoi! La commedia, in arrivo nelle nostre dal 23 gennaio 2025 (distribuita da Medusa Film), introdurrà tanti nuovi personaggi, che potete cominciare a scoprire nel trailer ufficiale del film!

La famigliola, stavolta è in partenza per la Puglia e l'occasione è molto speciale. Camilla (Angelica Elli), la primogenita, sta per trasferirsi lì, dove vive il fidanzato Antonio Paradiso (Gabriele Pizzurro), per frequentare l’università. Carlo è tutt'altro che entusiasta dell'idea di 'perdere' la figlia maggiore. Soprattutto, non gli va a genio l'idea che a 'portargliela via' sia quel ragazzo, del quale non si fida affatto... Così, i Rovelli al gran completo raggiungono la lussuosa masseria della famiglia Paradiso. L'incontro tra i due nuclei, così diversi tra loro, darà il via a equivoci, fughe, furti e chi più ne ha, più ne metta!

La comicità, a giudicare dalle prime immagini del trailer, punterà molto sulle gelosie paterne, che mal celano la difficoltà nell'accettare di essere genitore di un'adulta - non più di una bambina - pronta a spiccare il volo. Non mancheranno battute sagaci e gag esagerate, che includono una processione religiosa e la nascita di un vitellino. Carlo non perderà occasione per dare il peggio di sé e combinarne alcune delle sue ma, col passare dei giorni, qualcosa potrebbe cambiare. Riusciranno i Rovelli e i Paradiso a superare le divergenze e diventare un'unica grande famiglia?

Ecco il POSTER di 10 Giorni con i Suoi:

10 giorni con i suoi, scritto dallo stesso Genovesi e da Giovanni Bognetti, è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film (società del Gruppo Rainbow), in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video.

Nel cast, oltre ai già citati, tornano Matteo Castellucci (Tito) e Bianca Usai (Bianca), accanto alle new entry Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua e Leone Cardaci.