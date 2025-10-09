Tron: Ares e l'IA, incontro con i produttori: "Il tempismo non poteva essere migliore"

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato in una tavola rotonda i producer di Tron: Ares, Sean Bailey, Justin Springer ed Emma Ludbrook. Ecco cosa ci hanno raccontato della lavorazione di questo terzo capitolo interpretato da Jared Leto, al cinema dal 9 ottobre.

Tron: Ares, nei nostri cinema dal 9 ottobre, è il terzo capitolo della saga composta da Tron (1982) e Tron Legacy (2010), ed è anche la storia di un'Intelligenza Artificiale, interpretata da Jared Leto, concepita per distruggere... ma invece affascinata dall'umanità. Di questo film di fantascienza Disney abbiamo discusso con tre dei suoi producer: Sean Bailey e Justin Springer (che si erano già occupati di Legacy) ed Emma Ludbrook, da anni collaboratrice di Leto, qui anche produttore. Si poteva riproporre Tron con un tempismo migliore, considerando il dibattito sull'IA? Forse no.



Tron Ares, una storia di Intelligenze Artificiali

Dato l'argomento trattato, Tron: Ares sembra arrivare con tempistiche perfette: non è stato del tutto volontario, ma Emma, Sean e Justin ci fanno notare che in fondo il rapporto tra l'umanità e la tecnologia era già alla base del lavoro di Steven Lisberger nel seminale Tron del 1982. "Non si tratta solo di parlare di una tecnologia usata per il bene o per il male, ma anche del ruolo degli esseri umani, nel nostro rapporto con essa". Forse paradossalmente, non hanno fatto uso di IA nella creazione di questo lungometraggio, anche se credono che le rivoluzioni tecnologiche siano difficili da contenere. Bisogna però mantenersi ottimisti: "Se ripensiamo al primo Tron o al lavoro della Pixar, alle grandi innovazioni tecnologiche nella narrazione, la creatività umana ne è sempre stata il cuore pulsante e l'anima." Se Tron quarant'anni e passa or sono introduceva il grande pubblico all'allora misterioso funzionamento dei computer, in quest'epoca è la tecnologia a essere diventata pervasiva nelle nostre vite, con l'IA e la robotica che ci spaventano: "Il film tocca questi temi ma nel contesto di una grande avventura spettacolare, da vedere al cinema, magari per divertirsi, ma magari anche per avere una conversazione su alcune di queste idee. Non forniamo risposte, ma speriamo di accendere discussioni."

Tempismo o meno, farsi approvare un lavoro massiccio come Tron: Ares non è una passeggiata: "C'è voluto tempo per capire in quale direzione volessimo andare con questo film, si devono allineare molti pianeti per l'ok, [...] ma è abbastanza incredibile lavorare su un franchise che si estende per un periodo di tempo così lungo, e che rimane completamente attuale."

Tron Ares, il concepimento della storia

Ma com'è nato il soggetto del nuovo Tron: Ares? "Tron si è sempre sintonizzato sulla direzione intrapresa dalla tecnologia, ma ha sempre rappresentato i pericoli della tecnologia col filtro dell'ottimismo. Tron combatteva per gli utenti, dopotutto. Come fan, cosa avremmo voluto vedere in Tron che non avevamo mai visto nei film precedenti? Bisognava portare quegli elementi nel mondo reale. Abbiamo trascorso quarant'anni a guardare dentro le macchine, e se adesso quella roba venisse da noi?" L'idea apriva - ci spiegano - nuovi punti di vista, sia sul piano visivo, sia sul piano del racconto, con un personaggio "inverso" come Ares, un programma nel mondo reale.

Com'è stato affrontare Tron: Ares a quindici anni di distanza da Tron Legacy? Più difficile o più facile sul piano tecnico? "Tutti e due hanno avuto le loro sfide. L'ultima volta giravamo in 3D, e poi le tute con quelle luci ogni tanto davano le scosse al cast... e la metà delle volte non s'accendevano! Ma qui abbiamo incontrato altre difficoltà, come pensare ai fasci di luce che riempiono le strade di una città vera." Una bella impresa, per cercare di dare al pubblico immagini nuove, senza ovviamente farsi mancare le iconiche "light cycle", le motociclette che lasciano scie di luce solida, parte dell'identità visiva di Tron, anche grazie al lavoro all'epoca di geni della grafica come Moebius e Syd Mead.

Jared Leto e Jeff Bridges, un incontro importante

Jared Leto è qualcosa di più del protagonista di Tron: Ares, perché ne è stato il motore creativo nonché coproducer negli ultimi anni. Emma lo spiega chiaramente: "È stato coinvolto in ogni singolo aspetto del film. Abbiamo lavorato sul copione per tanto tempo, abbiamo discusso del regista, del resto del cast, dei costumi, dei set... si è interessato a ogni singolo aspetto, perché ne sa più dei film di Tron di chiunque altro, è un megafan. Ha persino giocato all'arcade da bambino, adora Tron e Tron Legacy." Addirittura i producer dicono di essersi sentiti in dovere di avviare il film, se non altro per rendere giustizia all'impegno di Leto!

Se Leto rappresenta il nuovo, Jeff Bridges alias il programmatore Kevin Flynn è la radice di questa saga: "Volevamo che avesse un ruolo significativo, che avesse un senso nella nostra storia." Da lì è arrivata l'intuizione di riproporlo come una sorta di fantasma all'interno del Grid, del mondo virtuale, rappresentato però esattamente com'era nel 1982: "Abbiamo ricreato quel mondo minuziosamente, la compagnia che si è occupata di quelle sequenze ha persino inserito la grana della pellicola e ha desaturato i visi. Era un omaggio simpatico, ma aveva anche un peso nel racconto. E poi girare con Jeff è tutto quello che ti aspetti che sia. Sono stati i miei giorni preferiti sul set, è fantastico. È il cuore di questo franchise ma è anche una persona meravigliosa. Da producer, crei le circostanze per avere insieme nella stessa scena Jeff Bridges e Jared Leto, poi sei lì a vedere che succede. È incredibile."

Tron: Ares, le musiche dei Nine Inch Nails... con dedica ai Depeche Mode

La colonna sonora di Tron: Ares è composta dai Nine Inch Nails, ma Trent Reznor e Atticus Ross si sono anche impegnati sul film come co-executive producer, per cui non si tratta di un impegno solo in post-produzione, bensì esattamente l'opposto: "Abbiamo parlato con Trent e Atticus molto prima di girare, ci siamo incontrati per discutere del copione e della storia, sono stati partner stretti in tutto il processo. Capiscono il cinema in modo molto profondo, specialmente quando si tratta di combinare musica e immagine."

Eppure sul film aleggia lo spirito dei Depeche Mode, perché Ares si scopre appassionato delle loro canzoni, e non riesce a decretare il vincitore "razionale" in un confronto con Mozart. Non era solo uno scherzo di Leto, c'è una ragione narrativa: "È un concetto nodale. L'Intelligenza Artificiale punta sempre sulla conclusione più logica: Ares sa che Mozart sarebbe la risposta più logica, rispettando il modo in cui lui dovrebbe funzionare. Ma c'è qualcosa che non sa spiegare, non sa come mai si ritrova sempre i Depeche Mode nella playlist. Era un modo per spiegare che in lui non ci sono solo 0 e 1. E poi a noi piacciono i Depeche Mode, incarnano gli anni Ottanta ma sono anche senza tempo. Ci stanno."