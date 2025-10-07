Tron: Ares, la nostra recensione del terzo capitolo della saga sci-fi targata Disney

Tron: Ares si concentra su un'IA che sogna d'essere umana, interpretata da Jared Leto. Con la regia di Joachim Rønning e le musiche dei Nine Inch Nails, la Disney porta a casa un risultato superiore a quello del secondo capitolo.

Le due più grandi aziende tecnologiche del mondo, la Dillinger e la Encom che fu della famiglia Flynn, sono alla ricerca di un codice in grado di rivoluzionare la nostra esistenza: la "permanenza", cioè la possibilità di mantenere in vita un'entità digitale nel mondo reale. La tecnologia vi si sta avvicinando, ma il CEO senza scrupoli Julian Dillinger (Evan Peters), che vuole usarla per vendere eserciti e armamenti corredati del supersoldato Ares (Jared Leto), non riesce a impedire che tutto scompaia dopo 29 minuti, tornando nel mondo virtuale dei server, il "Grid". La CEO della Encom, Eve Kim (Greta Lee), sa però che la soluzione potrebbe essere scavare nei file del compianto visionario programmatore Kevin Flynn (Jeff Bridges): diversamente dalla concorrenza, Eve vorrebbe usare il codice per migliorare l'umanità. Inaspettatamente per il villain della situazione, sarà proprio Ares ad aiutarla.

Così come nacque col seminale Tron (1982) di Steven Lisberger, questa saga ha avuto una vita non facilissima al boxoffice, a dispetto della meritata fama di cult che il prototipo liberò, nel decennio che vide esplodere l'informatica per tutti. Non siamo di fronte a un franchise che smuove numeri colossali, e il tentativo di recupero in chiave pesantemente matrixiana del 2010, il Tron Legacy di Joseph Kosinski, faticò nel ritmo e nel coinvolgere il grande pubblico. Trascorsi altri quindici anni (appena qualcuno di meno se si calcola la serie animata Tron Uprising), la Disney ci riprova, affidando la regia di Tron: Ares al Joachim Rønning di Pirati dei Caraibi 5 e Maleficent 2. La sceneggiatura di Jesse Witugow tiene in conto quanto raccontato nei film precedenti, ma non si sente in obbligo di rimettere in gioco gli stessi personaggi, seguendo la classica strategia del "soft reboot", patrocinata peraltro dallo stesso team produttivo di Legacy. Rimane per questo un pesante residuo di ciò che ci deluse all'epoca di Legacy: lo sbilanciamento della storia verso una parabola fantascientifica dal retrogusto teologico (all'acqua di rose), lì dove il film del 1982 non dimenticava di compensare quelle suggestioni, pur già presenti, con un gusto dell'avventura molto basico, tenero e spiritoso, che ebbe nel Jeff Bridges giovane il cantore perfetto. Tron: Ares ha però due frecce al suo arco che mancavano al secondo atto: una necessità culturale più urgente e una maggiore disinvoltura cinematografica.

Nei primi anni Ottanta, come si scriveva, Tron incarnò lo stupore e l'entusiasmo verso una virtualità che sembrava a portata di mano dell'umanità, dando vita e forma a concetti che incuriosivano: il rapporto tra programma e utilizzatore ("user"), bit, server e via discorrendo. Era un cinema che saltava sulla modernità che correva e provava a raccontarla, adeguandovisi anche tecnicamente, mutando pelle verso nuove frontiere tecniche ed estetiche. Tron: Legacy sembrava figlio soltanto del tentativo commerciale di rilanciare un franchise. Tron: Ares è anche quello, però racconta un'epoca tecnologica che, mutatis mutandis, ci sta travolgendo come la rivoluzione informatica degli Ottanta. L'Intelligenza Artificiale domina le nostre vite, ed è abbastanza naturale che la raccontastorie della consolazione, la Disney, ne crei una che si ribella sì al suo creatore umano, ma a fin di bene: abbiamo bisogno di credere che l'IA, se proprio si evolverà nella direzione di Ares, possa capire il senso dell'umanità rimanendo come lui senza parole, per descrivere il suo apprezzamento dei Depeche Mode, col sorriso divertito di un simpatico Jared Leto, novello Pinocchio (come qualcuno lo apostrofa nel film). Per carità, Tron: Ares rimane fantascienza, eppure di fronte ai laser che traferiscono nella realtà i modelli virtuali è spontaneo pensare alle "comuni" stampanti 3D... e davvero, anche rispetto a quindici anni fa, si ha la sensazione che la distanza tra la fantasia e la realtà si stia riducendo a grande velocità. Tra corporation che incassano con l'intrattenimento per sviluppare sistemi meno innocui, altre che campano di guerra, scontri fisici che si alternano a cyberattacchi, utopie e cinismo, la storia e i personaggi di Tron: Ares sembrano molto familiari, nonostante siano quasi tutti nuovi all'interno della saga. Nel contesto blockbuster kolossal, pur nelle sue ingenuità schematiche, Tron: Ares racconta dunque una parte dell'oggi, sta sul pezzo come l'originale del 1982. Ci fa piacere.

Ma rispetto a Legacy, nonostante abbia una durata grossomodo simile sulle due ore, Tron: Ares ha anche un ritmo più sveglio: i momenti "messianici" sono scomparsi o sono diventati molto brevi (il Flynn di Jeff Bridges è una comparsata), in favore di un ritmo che Rønning ricava al 90% dalle strepitose musiche originali industrial dei Nine Inch Nails, in un matrimonio tra note e contenuto a nostro modesto parere più riuscito di quello tra Legacy e i Daft Punk. Se ci si riflette, questo buon Tron: Ares non sarebbe un'esperienza particolarmente d'impatto, né dal punto di vista narrativo né da quello estetico (spettacolare il giusto, ma non di certo stupefacente), se non fosse per la colonna sonora: non è un caso che Trent Reznor e Atticus Ross siano accreditati anche come executive producer del film vero e proprio, perché in più di un caso la loro ricerca sonora elettronica sposta il compitino hollywoodiano verso qualcosa di più forte, trascinandosi immagine e racconto, trovando la proverbiale marcia in più. Certo, questi artisti si sono fatti apprezzare ormai in contesti cinematografici più autoriali (si ricorda la collaborazione con David Fincher), ma bisogna pure ricordare che i Nine Inch Nails del primo periodo già sentirono la necessità di affacciarsi sul virtuale, sperimentando con le sonorità di un videogioco storico come Quake (1996). Sono nel loro elemento, e in una sala adeguatamente attrezzata sul fronte audio, le loro pulsazioni rendono l'onesto Tron: Ares un po' più speciale di ciò che in effetti è.