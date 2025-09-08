Storie Parallele: intervista a Nicola Ragone, direttore e fondatore del Festival

Interviste Cinema

Si svolgerà come sempre a Salandra (Matera) l'ottava edizione del Festival Storie Parallele, dall'11 al 14 settembre. Ne parliamo insieme al sue direttore e fondatore Nicola Ragone.

Con un percorso professionale che alterna cinema di finzione al cinema documentario, e una passione per la pellicola che produttivamente impone maggiori compromessi per le difficoltà di ripresa e i budget più alti, ma offre un risultato artistico al quale il digitale non arriva, Nicola Ragone rappresenta una risorsa culturale molto importante per la sua regione. Laureatosi in Lettere e Filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma, con una tesi dal titolo La zona grigia: voci dal Lager (pubblicata da Edizioni Artistiche), Ragone ha realizza cortometraggi e documentari, tra cui Sonderkommando (2014), selezionato in 120 festival internazionali e vincitore di 50 riconoscimenti, tra cui il Nastro d’argento 2015 come Miglior cortometraggio 2015.

Sceneggiatore, regista teatrale, cinematografico e di opere liriche, ha collaborato come assistente alla regia con Ettore Scola nel suo film Che strano chiamarsi Federico e nelle sue produzioni nel teatro lirico La Bohème e Così fan tutte nei teatri Alla Scala di Milano, Carlo Felice di Genova e al Festival Puccini di Torre del Lago. È direttore artistico di Storie parallele, un Festival sul cinema documentario che ha fondato nel 2018. Ricorre quest'anno l'ottava edizione di Storie Parallele, dall'11 al 14 settembre sempre a Salandra, in provincia di Matera. Abbiamo avuto modo di porre a Nicola Ragone alcune domande, a pochi giorni dall'inizio del Festival.

Nicola, otto edizioni, otto anni di "atti di forza", per riprendere la vostra stessa definizione del festival. Quale è stata la scintilla che ha portato alla creazione di Storie Parallele e come è cambiata, se è cambiata, la sua natura da allora fino ad oggi?

Storie Parallele nasce dall’urgenza di voler ricucire un legame con il mio luogo di origine, lasciato forse troppo presto e quasi inconsapevolmente. Un rapporto che si era sgretolato durante i primi anni vissuti a Roma, infatti quando ritornavo in Basilicata avvertivo spesso la sensazione di conoscere sempre meno il mio paese di provenienza. Il festival mi ha regalato la possibilità di approfondire il rapporto con le radici, attraverso una riflessione tematica rivolta al presente, ai punti deboli, ma anche alle peculiarità. Con il trascorrere degli anni mi sono reso conto che questo evento stava diventando una sorta di termometro, un indicatore in grado di rivelare lo stato di salute del luogo in cui si svolgeva, capace di comunicare la sua temperatura interna, il suo stato febbrile, le sue malattie. Dopo otto anni di domande, indagini, analisi, posso dire che la scintilla che alimenta la creazione di questo festival continua ad esistere, forse in modo più conscio. C’è la consapevolezza di proporre un programma culturale in un luogo con tante ferite. Non penso che un evento possa risolvere il problema dell’abbandono, dell’isolamento, del lavoro che manca e della gente che va via. Ma credo che un festival possa cambiare la narrazione di un luogo, proponendo un racconto senza illusioni e finte decorazioni, che riscatti quelle ferite, mettendo in evidenza le contraddizioni, i segni e le rughe di uno specifico luogo.

C'è un'opera che ti ricordi in particolare? O un momento che, su tutti, ha segnato il vostro percorso?

È stato emozionante avere tra gli ospiti della scorsa edizione il regista Matteo Garrone con la proiezione del film Io Capitano, nell’anno in cui era stato candidato agli Oscar. Mi ha molto sorpreso l’approccio di Garrone che ha mostrato grande attenzione verso le domande provenienti dal pubblico. In quel momento si è creato un vero e proprio rito: una comunità provvisoria eterogenea formata dagli abitanti, dai visitatori e dagli artisti che provava ad interrogarsi sui temi del film. Uno spazio di confronto orizzontale, senza barriere e tappeti rossi. Storie Parallele è nato con l’auspicio di creare un presidio culturale in un territorio isolato, come l’entroterra lucano, dove si registra l’assenza di luoghi di aggregazione, di teatri e cinema. La nostra ambizione era quella di far diventare centrale un luogo periferico, un’inversione di tendenza che potesse avvenire attraverso il cinema, con il dibattito critico tra gli artisti e la comunità. Ricordo che Garrone si è stupito quando una persona di Salandra gli ha confessato di non aver visto il suo film perché il cinema più vicino dista circa sessanta chilometri dal paese. Non avendo la patente quest’uomo non si può recare al cinema, pur volendo. Questo è emblematico.

A Storie Parallele il cinema è l'arte espressiva intorno alla quale orbitano teatro, fotografia, performance, video-installazioni, video-mapping e sonorizzazioni dal vivo. Per poter apprezzare l'arte, e per scovare gli artisti e creare 4 giorni di eventi, ci vuole una sensibilità umana. Per te dove risiede ciò che ti emoziona a livello artistico?

Risiede nelle storie di confine, di frontiera, di provincia, dove non si vedono spesso gesti eroici, ma piuttosto frammenti di vita monotona, il silenzio, gli oggetti corrosi dal tempo, la stanchezza del vivere e l’incapacità di stabilire un rapporto con il mondo. Racconti del quotidiano nei quali la lente della narrazione ritrae le piccole cose, quelle comuni, dettagli apparentemente insignificanti che invece nascondono segreti preziosi. Mi affascinano i poeti crepuscolari, trovo i loro temi estremamente attinenti al periodo che stiamo vivendo. In un mondo in cui è sempre più presente l’esaltazione del super-io, in cui è vietato parlare del fallimento, ma solo di successo e di celebrazione, a mio parere si dovrebbe parlare di più della frattura che esiste tra individuo e società, del senso della solitudine, della crisi di certezze, delle soglie, dei limiti, dei confini. Storie Parallele prova ad offrire storie come queste, provenienti da cinematografie deboli e poco conosciute, parabole del quotidiano, racconti del reale che provano a riflettere su temi scomodi, tabù del contemporaneo. Ogni riflessione, ogni tema, ogni scoperta, viene poi declinata attraverso linguaggi di racconto differenti, come il teatro, la musica, le sonorizzazioni, ecc. Linguaggi e supporti che a volte si ibridano tra loro, creando risultati imprevedibili, ma allo stesso tempo artigianali. Questo processo creativo, completamente sregolato e imprevedibile, mi diverte molto e soprattutto mi fa sentire vivo.

Il cinema è anche un business. In che modo ritieni sia utile il cinema commerciale, oltre a tenere in piedi un settore lavorativo, per poter parlare direttamente all'anima?

Questo dipende dallo spettatore. Le emozioni sono soggettive come del resto la fruizione di un film. Le opere che ci emozionano spesso richiamano dinamiche o vissuti che appartengono a noi stessi, che ci hanno provocato sofferenza, malessere, o anche leggerezza, soddisfazione, gioia. Qualsiasi film può parlare direttamente alla nostra anima. Sono quei film che ti restano addosso per giorni, attaccati sulla pelle, facendoti continuamente interrogare su quello che hai visto. È vero che il cinema commerciale tiene in piedi un settore lavorativo, ma credo che in Italia ci sia la necessità di raccontare anche storie diverse da quelle che il cinema ci propone. Mi piacerebbe poter vedere un cinema più variegato, più trasversale, in cui si avvicendano voci diverse e contrapposte. Sarebbe bello poter vedere opere prime realizzate da autrici e autori che abbiano meno di venticinque anni, dando più fiducia al loro immaginario. Mi piacerebbe incontrare in sala film realizzati con budget bassi, senza il forzato coinvolgimento di attori conosciuti, ma privilegiando il talento degli emergenti. I film hanno ancora il potere di parlare all’anima, purtroppo il sistema distributivo decide cosa farci vedere, quali film devono uscire, in quante sale e in quante copie. Il pubblico sceglie, ma fino ad un certo punto. I festival, per certi versi, avrebbero la possibilità di stabilire un rapporto più onesto con il pubblico, mostrando anche film sconosciuti. Il percorso è lungo, ma in questo nutro un grande ottimismo. Ci sono alcuni segnali incoraggianti, e bisognerebbe continuare su questa strada.

Cosa ti rende orgoglioso di questo percorso con il team di Storie Parallele?

Storie Parallele è l'occasione che mi permette di regalare qualcosa al mio paese di origine, di creare un incontro con le persone, attraverso le proposte culturali che ogni anno cerchiamo di costruire. Le persone che compongono il team di questo festival sono le stesse con cui sono cresciuto e questo mi emoziona. Quando nasci in una realtà così piccola hai l’impressione di poter prevedere ogni cosa. Ti sembra di avere il controllo, il potere sul tempo, addirittura il dominio su un sistema che è pronto a ripetere quotidianamente gesti, parole, azioni. Ricordo che quando eravamo adolescenti avevo l’impressione che ci mancassero delle cose come il sogno, le immagini, l’illusione. Più che l’illusione forse la magia, il numero di prestigio che ti sorprende, che ti disarma, che ti spoglia dalle tue convinzioni, che ti apre l’immaginazione. Grazie al festival, oggi, abbiamo finalmente la possibilità di immaginare un luogo diverso da quello che abbiamo lasciato, di costruire un gesto forte, un atto di resistenza per una "galassia" che forse non tutti vedono, ma noi sì.

