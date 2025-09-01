Storie Parallele Film Festival: avrà luogo a Salandra dall'11 al 14 settembre l'8ª edizione

News Cinema

Giunge alla sua ottava edizione il Festival Storie Parallele di Salandra (Matera), kermesse con focus sul cinema documentario che celebra i luoghi per combattere lo spopolamento.

Dal 11 al 14 settembre 2025, il borgo di Salandra (Matera) ospiterà l’ottava edizione di Storie Parallele Film Festival, rassegna dedicata al cinema documentario e alle forme del racconto del reale.

Elemento distintivo della manifestazione è la sua natura multidisciplinare e transmediale: al centro rimane il cinema, ma il tema dell’edizione viene esplorato anche attraverso linguaggi diversi – dal teatro alla fotografia, dalle arti performative alla video-installazione, fino al videomapping e alla sonorizzazione dal vivo.

Negli ultimi anni Storie Parallele è diventato un presidio culturale in un territorio spesso refrattario al cambiamento, ampliando il programma e rafforzando l’offerta fino ad aggiungere un quarto giorno di attività. Un segno concreto della volontà di un gruppo di giovani creativi e professionisti di resistere all’isolamento dei paesi interni lucani, continuando a raccontarli, viverli e animarli anche oltre la stagione estiva.

Fondato nel 2018, il festival nasce con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento dell’entroterra attraverso un’offerta culturale destagionalizzata. Dal 2021 gli eventi si svolgono prevalentemente in spazi all’aperto – dai calanchi al centro storico, fino al bosco – in un percorso di rigenerazione urbana e culturale che valorizza luoghi dimenticati o poco frequentati.

“Vogliamo costruire nel tempo un punto d’incontro tra generazioni e sensibilità differenti” afferma il direttore artistico Nicola Ragone. “Storie Parallele è una finestra sulle aree interne, territori periferici geograficamente ma vitali sul piano del pensiero, luoghi capaci di accogliere e generare nuove visioni. È un festival nato dall’amicizia e dalla voglia di custodire la memoria collettiva di chi abita e attraversa queste colline”.

Il tema 2025 di Storie Parallele: Altre galassie

Il titolo scelto per questa edizione è Altre galassie, un invito ad aprirsi, ad ascoltare le storie di mondi differenti e a immaginare ciò che non conosciamo, tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo.

Ospiti

Salandra accoglierà un ricco parterre di ospiti: tra i nomi annunciati Fabio e Damiano D’Innocenzo, Irene Maiorino, la cantautrice Meg, il duo musicale finlandese Maustetytöt, i registi Ciro Visco, Gianluca e Massimiliano De Serio, Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, Ilaria Congiu, Michele Sinisi, Fabrizio Colica, Paola Michelini, Andrea Di Consoli, oltre ai musicisti Aeph, Verano e molti altri.

Le proiezioni

Il festival si aprirà giovedì 11 settembre in Piazza Marconi, nel centro storico, trasformata in arena cinematografica all’aperto. Tra i titoli in programma: Mayonezë di Giulia Grandinetti, Canone Effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio, Breath di Ilaria Congiu, Bèn Dàn di Ciro Visco (dalla serie Gangs of Milano), Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, San Damiano di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, e il corto conclusivo Chi ten I’ colp di Antonio Nolè.

Eventi speciali

Tra i momenti più attesi:

EDEN – videomapping in Piazza San Rocco (11 settembre) che rilegge in chiave pop la tragedia sacra di Serafino della Salandra (1647)

Il concerto dei Maustetytöt (12 settembre) in Piazza Marconi

Lo storico Sleep Concert – Concerto nei Calanchi , quest’anno dal titolo MULTIVERSO (13 settembre), con sonorizzazioni di Carmine Iuvone, performance musicali di Aeph e l’unica tappa lucana del tour celebrativo dei 30 anni di carriera di Meg

Il Cammino dei Calanchi, percorso teatrale itinerante con lo spettacolo Tanto tempo, ispirato a Sofocle, diretto da Michele Sinisi (14 settembre)

Il concorso

Cuore del festival è la competizione dedicata agli short doc. Dieci documentari brevi, selezionati tra le proposte arrivate da tutto il mondo, saranno valutati dalla giuria ufficiale composta da Irene Maiorino (presidente), Alberto Paradossi, Alain Parroni e dallo studente di cinema Canio Macchia. Verranno assegnati i premi Miglior Documentario, Miglior Regia, Miglior Fotografia e Miglior Montaggio, oltre al riconoscimento del pubblico.

Talk e presentazioni

Accanto alle proiezioni sono previsti incontri, tavole rotonde e presentazioni editoriali, tra cui:

Beep Beep Mike! Maltese, il primo Oscar lucano di Angelomauro Calza (14 settembre)

Il canto silenzioso degli amici di Andrea Di Consoli (14 settembre)

I Quaderni di I Love the Bronx, a cura di Sergio Ragone (14 settembre)

Il programma include inoltre panel come Visioni dal futuro (13 settembre), Galassie digitali (13 settembre), Sentieri e scoperte (12 settembre) e Lucania Short (12 settembre).

Giovani e nuove voci

Grande attenzione è rivolta alle nuove generazioni grazie alla call Nuovi Sguardi, dedicata a giovani registi e sceneggiatori under 25 residenti in Basilicata. Da questa iniziativa nasce la sezione speciale >>>NEXT, un vero “festival nel festival” organizzato dai ragazzi per i ragazzi.

Direzione artistica

Storie Parallele è un festival indipendente ideato dal regista Nicola Ragone (Nastro d’Argento), che condivide la direzione con Carmine Iuvone (musica), Giuseppe Ragone (arti performative), Carmine Cassino (audiovisivi) e Claudia Giannini (contenuti testuali). La manifestazione è prodotta da Fargo Produzioni in collaborazione con il Comune di Salandra.